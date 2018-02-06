НБ РК внес изменения в постановления по вопросам коллекторской деятельности

Предусматривается включение в договор банковского займа условий о праве заемщика на изменение условий договора.

Национальный Банк принял постановление от 22 декабря 2017 года № 249 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам коллекторской деятельности», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Постановление разработано в целях приведения нормативных правовых актов Нацбанка в соответствие с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности».

В частности, постановление предусматривает обязательное включение в договор банковского займа условий о праве заемщика - физического лица в течение 30 дней со дня наступления просрочки обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора банковского займа и обязанности банка в течение 15 дней со дня получения данного заявления рассмотреть предложенные изменения.

Кроме того, договор банковского займа должен содержать условие о том, что при уступке банком права (требования) по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора, распространяются на правоотношения заемщика с третьим лицом.

Данные положения постановления вводятся в действие с 1 июля 2018 года и распространяются на договоры банковского займа, заключенные с 1 июля 2018 года.

Наряду с этим постановлением установлено, что при уступке прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязанность по пересчету размера годовой эффективной ставки вознаграждения возлагается на третье лицо.

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