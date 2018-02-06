Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,89 (+1,56), EURKZT_TOD = 400,80, CNYKZT_TOD - 51,3450/51,4100

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,89 тенге за доллар (+1,56 тенге), объем торгов - 109 650 тыс. USD (+68 150 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 400,80 тенге за евро, объем торов - 100 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,3450 тенге за юань, предложение - 51,4100 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.