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Тенге продолжает незначительное ослабление

6 февраля 2018, 11:17

В обменниках доллар покупают/продают за 322-324 тенге, евро - за 398,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,75 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 323,89 тенге, евро - 400,8 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают за 322-324 тенге, евро - за 398,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,75 тенге.

Фото: qostanay.tv.


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