Тенге продолжает незначительное ослабление
В обменниках доллар покупают/продают за 322-324 тенге, евро - за 398,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,75 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 323,89 тенге, евро - 400,8 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 322-324 тенге, евро - за 398,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,75 тенге.
Фото: qostanay.tv.
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