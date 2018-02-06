Казахстан по-прежнему находится среди стран с высоким уровнем тюремного населения

Заявленная еще в 2014 году реформа должна была вывести Казахстан как минимум из 50 стран мира с высоким уровнем тюремного населения, однако этого не произошло, сообщает Zakon.kz.

Международный Центр тюремных исследований совместно с Международной тюремной реформой завершил ежегодный подсчет рейтинга стран мира по уровню тюремного населения на 2018 год. В Казахстане по количеству осужденных в последние два года сохраняется один и тот же показатель – 48 место среди 220 стран мира, тогда как заявленная еще в 2014 году реформа по снижению уровня тюремного населения должна была вывести Казахстан как минимум из 50 стран с высоким уровнем спецконтингента.

В целом за годы независимости тюремное население сократилось у нас в три раза - от 100 000 осужденных в 90-е годы до 35 219 в 2018 году. Этого удалось достичь за счет развития службы пробации, применения гуманных актов и в целом политики гуманизации уголовного законодательства, в том числе введения альтернативных механизмов, не связанных с лишением свободы, но этого явно недостаточно.

- Как видим, на сегодняшний день Казахстан с учетом увеличения роста общего населения страны все еще не достиг заявленной отметки, - сетует региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. - Соседний Кыргызстан, приближаясь к середине таблицы, с населением 6,5 миллионов человек занимает 92 место в общемировой таблице с учетом количества осужденных 10,5 тысяч, разделяя позиции с Новой Зеландией и Нидерландами, в то время как Казахстан находится в одной пятерке с Туркменистаном, Чили, Беларусью, Танзанией.

По его словам, общемировая тенденция уголовного правосудия показывает положительный эффект от снижения уровня тюремного населения, что, в свою очередь, значительно снижает нагрузку на государственный бюджет и позволяет гражданам, совершившим преступления ненасильственного характера, не лишаться свободы, а компенсировать нанесенный ущерб либо привлекаться к общественным работам.

Что касается количества осужденных на 100 тысяч населения, то тут у нас показатели немного лучше, Казахстан занимает 71 место в общемировой таблице, на сто тысяч населения у нас приходится 194 осужденного.

Торгын Нурсеитова