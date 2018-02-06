Чемпионат Актау по футзалу завершился избиением футболиста

6 февраля 2018, 11:20

Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого.

Матч чемпионата Актау по футзалу завершился избиением футболиста болельщиками, сообщает Zakon.kz.

Видео потасовки было опубликовано на страничке «Футбол Мангистау» в ВК.

Согласно записи пока один игрок, предположительно получивший травму, лежал на полу, а второй игрок, получивший желтую карточку за грубую игру, пытался помочь ему, на площадку выбежали два зрителя и принялись избивать второго футболиста.

Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого болельщика.

Пока что официальных комментариев по поводу произошедшего нет.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код