Чемпионат Актау по футзалу завершился избиением футболиста
6 февраля 2018, 11:20
Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого.
Матч чемпионата Актау по футзалу завершился избиением футболиста болельщиками, сообщает Zakon.kz.
Видео потасовки было опубликовано на страничке «Футбол Мангистау» в ВК.
Согласно записи пока один игрок, предположительно получивший травму, лежал на полу, а второй игрок, получивший желтую карточку за грубую игру, пытался помочь ему, на площадку выбежали два зрителя и принялись избивать второго футболиста.
Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого болельщика.
Пока что официальных комментариев по поводу произошедшего нет.
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