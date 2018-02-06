Чемпионат Актау по футзалу завершился избиением футболиста

Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого.

Матч чемпионата Актау по футзалу завершился избиением футболиста болельщиками, сообщает Zakon.kz.

Видео потасовки было опубликовано на страничке «Футбол Мангистау» в ВК.

Согласно записи пока один игрок, предположительно получивший травму, лежал на полу, а второй игрок, получивший желтую карточку за грубую игру, пытался помочь ему, на площадку выбежали два зрителя и принялись избивать второго футболиста.

Игрок сине-белой команды получил удар ногой прямо в голову от одного, и в корпус от другого болельщика.

Пока что официальных комментариев по поводу произошедшего нет.