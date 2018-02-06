В. Путин ратифицировал протокол соглашения о списании долга Кыргызстану в $240 млн

После этого у Бишкека не осталось долгов перед Москвой.

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола к межправительственному соглашению с Кыргызстаном о списании долга перед Россией на $240 млн. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Протокол к двухстороннему соглашению о списании долга был подписан во время состоявшегося в июне 2017 года государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Москву.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, задолженность Кыргызстана возникла в связи с ранее предоставленным ей государственным финансовым кредитом на основании межправительственного соглашения от 3 февраля 2009 года. Впоследствии условия и порядок погашения задолженности были урегулированы в соответствии с положениями межправительственного соглашения от 20 сентября 2012 года.

В соответствии с этим соглашением остаток задолженности Кыргызстана перед Россией в сумме $300 млн подлежал поэтапному списанию, начиная с 16 марта 2016 года равными ежегодными долями в течение 10 лет (до 2025 года включительно). Однако в феврале 2017 года президент Кыргызской Республики обратился к президенту РФ с просьбой о единовременном списании остатка задолженности Кыргызстана перед Россией. Свою просьбу кыргызская сторона мотивировала необходимостью улучшения долговых показателей республики, говорится в заключении профильного комитета Совета Федерации по международным делам.

После очередного списания в марте 2017 года сумма задолженности Кыргызстана перед Россией составила $240 млн. По данным кыргызского министерства финансов, списание $240 млн позволит снизить уровень общего госдолга республики на 3,8%.

После этого у Кыргызстана не останется долгов перед Российской Федерацией: на 2012 год они достигали почти $489 млн, однако постепенно были списаны.

Фото: ca-portal.ru