В частности, диспетчер станции скорой медицинской помощи (далее - ССМП) принимает на пульте «103» все вызовы от граждан при нарушении состояния здоровья. При поступлении вызова в диспетчерскую службу ССМП, фиксируются следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пациента;

данные по состоянию пациента и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пациента.

Время обработки вызова с момента его получения диспетчером ССМП до передачи для обслуживания бригаде СМП составляет пять минут, в течение которого проводится сортировка по категории срочности вызова.

Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами, состав которых определен согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Бригады ССМП подчиняются старшему врачу смены ССМП.

В сельских населенных пунктах для обслуживания вызовов СМП диспетчером районной подстанции ССМП привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

Принятые диспетчером ССМП вызовы подразделяются на 4 (четыре) категории срочности согласно приложению 2 к настоящим Правилам:

1) вызов 1 (первой) категории срочности - состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

2) вызов 2 (второй) категории срочности - состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

3) вызов 3 (третьей) категории срочности - состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

4) вызов 4 (четвертой) категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

При поступлении вызовов 1, 2, 3 категории срочности диспетчер ССМП посредством автоматизированной системы управления передает вызова фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам ССМП.

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер ССМП посредством автоматизированной системы управления передает вызова фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам отделения скорой медицинской помощи при первичной медико - санитарной помощи (далее - отделение СМП при ПМСП).

Время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:

1 категория срочности - до десяти минут;

2 категория срочности - до пятнадцати минут;

3 категория срочности - до тридцати минут;

4 категория срочности - до шестидесяти минут.

Фельдшерские и специализированные (врачебные) бригады отделения СМП при ПМСП оказывают медицинскую помощь прикрепленному населению и лицам, находящимся в зоне обслуживания ПМСП круглосуточно.

Вызовы 4 категории срочности обслуживаются как на уровне отделения СМП при ПМСП, так и путем передачи данной услуги в аутсорсинг в медицинские организации или (субъекты здравоохранения), имеющим государственную лицензию на оказание скорой или неотложной медицинской помощи, в соответствии со строкой 15 приложения 1 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и отделения СМП при ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и отделения СМП при ПМСП оповещают диспетчерскую службу о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации и (или) мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.