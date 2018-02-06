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Пираты освободили захваченный у берегов Африки танкер с индийскими моряками

6 февраля 2018, 11:38

Условия освобождения судна и экипажа не уточняются.

Пираты, захватившие танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту у берегов Западной Африки, освободили судно и членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Anglo-Eastern Group, которая занимается обслуживанием судов.

"Мы рады сообщить, что (судно) MT Marine Express, захваченное пиратами 1 февраля, сейчас возвращено под командование капитана и членов экипажа, с 04.00 сингапурского времени (23.00 понедельника мск). Все члены экипажа, как сообщается, целы и невредимы, груз не поврежден ", — говорится в заявлении компании, размещенном в ее аккаунте в Twitter.

Условия освобождения судна и экипажа не уточняются.

Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Панаме судно перевозило порядка 13,5 тысячи тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Последняя информация о танкере поступила 31 января в 18.30 по индийскому времени, когда корабль пришвартовался в бенинском портовом городе Котону. С того дня связь с ним была потеряна. Министерство судоходства Индии обращалось к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего танкера и членов экипажа.

Индийские власти полагали, что судно могло быть захвачено пиратами, которые попытаются присвоить груз себе или потребовать выкуп за моряков. Ранее эта версия не получала подтверждения.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф


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