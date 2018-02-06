Более 60% продукции в РК не соответствует маркировке

Также, по данным Минздрава РК, четвертая часть проверенной пищевой продукции является небезопасной.

На заседании Правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал об осуществлении госконтроля в отношении продуктов питания, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году компетенция по осуществлению госконтроля в отношении продукции на соответствие требованиям техрегламентов ЕАЭС была передана в Минздрав РК. Министерством осуществляется контроль по соблюдению требований 10 технических регламентов по безопасности пищевой продукции. Целью госконтроля в первую очередь, является обеспечение охраны здоровья населения и предупреждения отравлений. Также проводится контроль за соблюдением 6 техрегламентов по безопасности не пищевой продукции», - сказал глава ведомства.

По его словам, на контроле в ведомстве состоит более 32 тысяч предприятий пищевой промышленности и торговли.

«По итогам трех лет идет снижение количества несоответствующей продукции от 26% в 2015 году до 10% в 2017 году. В целом, 22% пришлось на несоответствие показателям безопасности, 15% - на введение в заблуждение потребителей, и основная часть - 63% - несоответствие маркировке. Сформирована на сегодняшний день система национального контроля за безопасностью продукции четким законодательным распределением функций госорганов, проверено временем, не привела к каким-то ЧС, а также исключает дублирование функций, направленных на снижение давление на бизнес», - пояснил он.

«На основании вышеизложенного вопрос передачи функций от Минздрава к МСХ предлагаем дополнительно изучить и рассмотреть с точки зрения безопасности здоровья населения», - добавил Е. Биртанов.

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Ксения Давыдова, Астана