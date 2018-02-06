Мелодии казахстанских и сербских композиторов прозвучат на сцене «Астана Опера»

Симфонический оркестр «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и известная пианистка из Сербии Майя Райкович представят яркий концерт «От Балкан до Великой степи». Мелодии казахстанских и сербских композиторов прозвучат 15 февраля в Большом зале театра.

Публике представят симфоническую сюиту «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева. Музыкальное наследие Т. Кажгалиева по праву является визитной карточкой национального искусства и вызывает неизменный интерес слушателей. Сочинения Т. Кажгалиева исполняются ведущими отечественными и зарубежными коллективами в лучших залах мира.

Творчество Майи Райкович отмечено многими наградами. Она – лауреат Международного конкурса Carlo Soliva (Италия), Международного конкурса им. Рахманинова, Международного конкурса Jeunesses Musicales. За особые достижения в области музыки получила серебряную медаль Университета искусств в г. Белград и приз «Исполнитель года» от издания Musica Classica. Первый сольный концерт Майи Райкович состоялся в возрасте 14 лет. С тех пор ее филигранная техника очаровала публику Италии, Великобритании, Греции, Люксембурга, Венгрии, Германии, Португалии и т.д.

Совместно с музыкантами «Астана Опера» Майя Райкович с большим успехом исполнила в Белраде произведения казахстанских композиторов – А. Жубанова, Е. Брусиловского, М. Сагатова.

Теперь, на своем первом выступлении в Казахстане, пианистка представит столичной публике сербскую музыку. В этот вечер прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Веры Миланкович. Масштабное, полное эмоций произведение было написано в 1995 году, в конце гражданской войны в бывшей Югославии. Концерт отражает внутреннюю жизнь сербского артиста, живущего в несправедливости и все же защищенного чистой любовью. Композитор посвятила свое сочинение Майе Райкович – великолепной пианистке, сильной личности с уникальным темпераментом и преданному своему делу педагогу.

- Музыка Веры Миланкович – это слияние неоромантики с элементами джаза и сербских народных мелодий. Особый интерес для меня представляет третья часть фортепианного концерта, где наряду с народной музыкой использована цитата из знаменитой «Вестсайдской истории» Л. Бернстайна. Этот концерт очень сложный как для пианиста, так и для оркестра, и я надеюсь, что он восхитит слушателей и даст им заряд энергии, - сказала Майя Райкович.

Подчеркнем, что 15 февраля отмечается День государственности Сербии – главный национальный праздник страны.

Начало концерта в 19:00.