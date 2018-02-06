Пришельцы среди нас: перевернутое лицо, которое напоминает инопланетянина
Идея фотопроекта заключается в том, чтобы посмотреть на привычные вещи с необычной точки зрения.
Вы когда-нибудь обращали внимание, что, если перевернуть фото человеческого лица вверх ногами, увиденное серьезно напоминает физиономию представителя внеземной цивилизации? Южноафриканский фотограф Анелия Лоубсер в своем фотопроекте Alienation продемонстрировала эту странную особенность строения лиц, передает bigpicture.ru.
Это выглядит довольно необычно, но идея фотопроекта заключается в том, чтобы посмотреть на привычные вещи с необычной точки зрения.
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