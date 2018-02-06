 
Новости за сегодня

Назначен директор департамента по управлению активами - член правления ФНБ «Самрук-Казына»

 

25 января решением единственного акционера ФНБ «Самрук-Казына» директором департамента по управлению активами - членом правления фонда назначен Ержан Туткушев.

Туткушев Ержан Бексултанович родился 10 декабря 1981 года.

Имеет степень магистра финансов Иллинойского университета в Урбана-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign).

Трудовую деятельность начал в 2004 году бухгалтером ЗАО «Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» (Japan Tobacco International) в г. Санкт-Петербург, затем работал главным менеджером Управления стратегического планирования АО «Банк Развития Казахстана». Имеет опыт работы в международных консалтинговых компаниях Ernst & Young и PricewaterhouseCoopers. В разные годы работал на руководящих должностях в АО «Астана-финанс», ТОО «Самрук-Казына Инвест», АО «Самрук-Қазына». С июля 2014 года - заместитель главного директора по развитию бизнеса, со-управляющий директор по развитию новых отраслей АО «Самрук-Қазына», начиная с 11 января 2018 года - директор департамента развития активов АО «Самрук-Қазына».

6 февраля 2018, 11:48
Источник, интернет-ресурс: АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код