Назначен директор департамента по управлению активами - член правления ФНБ «Самрук-Казына»

25 января решением единственного акционера ФНБ «Самрук-Казына» директором департамента по управлению активами - членом правления фонда назначен Ержан Туткушев.

Туткушев Ержан Бексултанович родился 10 декабря 1981 года.

Имеет степень магистра финансов Иллинойского университета в Урбана-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign).

Трудовую деятельность начал в 2004 году бухгалтером ЗАО «Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» (Japan Tobacco International) в г. Санкт-Петербург, затем работал главным менеджером Управления стратегического планирования АО «Банк Развития Казахстана». Имеет опыт работы в международных консалтинговых компаниях Ernst & Young и PricewaterhouseCoopers. В разные годы работал на руководящих должностях в АО «Астана-финанс», ТОО «Самрук-Казына Инвест», АО «Самрук-Қазына». С июля 2014 года - заместитель главного директора по развитию бизнеса, со-управляющий директор по развитию новых отраслей АО «Самрук-Қазына», начиная с 11 января 2018 года - директор департамента развития активов АО «Самрук-Қазына».