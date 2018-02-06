Как были уволены рабочие со стройки «Абу-Даби Плаза»

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Ерлан Саиров рассказал об итогах встречи с менеджментом компании, строящей «Абу-Даби Плаза», сообщает МИА «Казинформ».

«Были уволены 62 работника субподрядных организаций «Абу Даби Плаза». Надо отметить, что менеджмент компании по итогам переговоров с акиматом Астаны, другими компетентными органами согласился выплатить 62 работникам компенсацию за неиспользованные дни отпуска, месячную компенсацию в связи с расторжением договора», - сообщил он.

Ерлан Саиров пояснил, как они были уволены. По его словам, «Абу Даби Плаза» как иностранная компания, нанимает местные фирмы для привлечения и найма рабочей силы в Казахстане. Таких субподрядчиков по найму персонала у них насчитывается более 40 отечественных организаций. Эти отечественные фирмы, называются «субподрядной организацией по найму трудовых ресурсов».

«Субподрядные организации занимаются поиском, наймом, обучением трудовых ресурсов и в свою очередь работников «заводят» на предприятие. Наши клиринговые фирмы используют типовой контракт «для определенного вида работ». Этот термин формально соответствует Трудовому Кодексу РК. Но данная формулировка дает право работодателю расторгать в одностороннем порядке трудовые отношения, без оплаты социальных компенсаций», - разъяснил зампред Федерации профсоюзов.