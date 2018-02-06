Доклад Министра национальной экономики Сулейменова Т.М. по вопросу «О развитии конкуренции»

(г. Астана, 30 января 2018 года)

Общепринятое понятие конкуренции на сегодняшний день звучит как «состязательность субъектов рынка, которая эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на рынок».

На сегодняшний день в Казахстане создано антимонопольное законодательство соответствующее стандартам ОЭСР, однако уровень конкуренции и свободы рынка все еще требует дальнейшего развития.

Причина такого положения, кроется в нормах отраслевого законодательства, которое зачастую ограничивает конкурентное поле в той или иной отрасли экономики.

В результате, на базовых рынках законодательно есть барьеры для входа новых игроков - административные, технические, экономические и другие.

В рамках Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» был озвучен ряд поручений, направленных на развитие конкурентной среды на товарных рынках, а именно:

Первое. Провести «ревизию» всего законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции (пункт 36 ОНП);

Второе. Принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса (пункт 21 ОНП);

Третье. Совершенствовать правовой механизм по выявлению и пресечению ценовых и тарифных сговоров, в том числе на торгах и закупках государственного и квазигосударственного сектора и усилить ответственность за совершение ценовых и тарифных сговоров и создание препятствий к их выявлению (пункт 37 ОНП);

Четвертое. Передать в частный сектор либо ликвидировать все предприятия и организации государственной собственности, не отвечающие принципам «Yellow Pages» (пункт 28 ОНП).

Касательно ревизии законодательства

На первом этапе, Министерством совместно с НПП «Атамекен» разработана Методика по проведению ревизии, предусматривающая критерии и способы выявления норм, препятствующих конкуренции и алгоритм их пересмотра с учетом принципов регулирования предпринимательской деятельности, заложенных в Предпринимательском кодексе.

На втором этапе, в 2017 году, проведена ревизия 108 законов и 972 подзаконных актов на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции. В результате ревизии указанных законодательных актов было выявлено 2 401 норма, препятствующая конкуренции.

Для их устранения, в частности предложено:

1) установление конкурсного порядка выбора государством регистратора зерновых расписок и экспертной организации в хлопковой отрасли (Законы РК «О зерне», «О развитии хлопковой отрасли»);

2) отмена исключительных прав республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства по предоставлению специального курса о технике безопасности при охоте (Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»);

3) отмена представления рекомендаций Межведомственной комиссии по радиочастотам при проведении конкурса по предоставлению прав на использование радиочастотного ресурса (Закон РК «О связи»);

4) отмена исключительного права республиканского государственного предприятия по обеспечению карантина растений по проведению работ по обеззараживанию подкарантинной продукции методом газовой дезинсекции (фумигационные отряды) (Закон РК «О карантине растений»).

Касательно фронтального снижения всех видов издержек для бизнеса.

Остановлюсь на наиболее кардинальных мерах по снижению издержек бизнеса, разработанных по итогам проведенной работы, которые направлены на:

- дерегулирование бизнеса (в т.ч. сокращение контрольных и надзорных функций);

- сокращение ряда платных государственных услуг, услуг предприятий - монополистов и квазигосударственных предприятий либо снижение их стоимости;

- пересмотр ставок отдельных налогов и обязательных платежей в бюджет (сборов);

- отмену излишних требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства при осуществлении государственного контроля и надзора либо при получении ими разрешений;

- оптимизацию информационных инструментов (т.е. документов, уведомлений, справок, отчетности);

- регламентацию выдачи технических условий по подключению к инженерным сетям субъектов естественной монополии.

Касательно совершенствования правового механизма по выявлению и пресечению ценовых и тарифных сговоров, в том числе на торгах и закупках государственного и квазигосударственного сектора

На практике встречаются различные варианты сговора на торгах: создание видимости конкуренции, отзыв предложения, договоренность подавать предложения, но побеждать по очереди, раздел рынка, сговор с заказчиком.

Изучение зарубежного опыта борьбы с картелями и отечественная практика проведения антимонопольных расследований свидетельствуют о необходимости принятия ряда мер по усилению механизма выявления и пресечения картелей.

В этой связи, разработан ряд поправок в законодательные акты, предусматривающие:

- определение антиконкурентных требований к закупкам и торгам.

- введение административной ответственности за нарушение антиконкурентных требований к закупкам и торгам.

- внедрение механизма осуществления антимонопольным органом мониторинга проведения торгов на предмет соблюдения законодательства в области защиты конкуренции.

- усиление полномочий антимонопольного органа при проведении антимонопольных расследований.

По вышеупомянутым трем направлениям были выработаны поправки в соответствующие законодательные акты, которые нашли свое отражение в проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

В настоящее время данный проект Закона рассматривается в Мажилисе Парламента.

При этом, работа по выявления издержек и барьеров для бизнеса, препятствующих развитию конкуренции, и формированию предложений по улучшению бизнес-среды будет продолжена в текущем году.

Касательно реализации принципов «YellowPagesRule»

Задача Главы государства о сокращении государственного сектора к 2020 году не более 15% ВВП является наиболее актуальной на сегодняшний день. Новые ниши для бизнеса могут быть обеспечены, в первую очередь, за счет разгосударствления.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Большим успехом на этом пути этого стало законодательное закрепление принципов «YellowPagesRule».

Постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года № 1141 утвержден Комплексный план приватизации на 2016 - 2020 годы, который изначально включал в себя 734 объекта подлежащих приватизации.

В рамках инвентаризации деятельности субъектов квазигосударственного сектора в 2017 году Комплексный план был дополнен 168объектами.

18 января т.г. в Правительство были дополнительно направлены новые предложения для включения в Комплексный план 36юридических лиц с участием государства, в том числе 2 субъекта республиканской собственности, 20 субъектов коммунальной собственности и 14 субъектов, находящихся в структуре национальных управляющих холдингов, национальных холдингов.

За 2016 - 2017 годы фактически было передано в конкурентную среду (реализовано) 367 объектов (на сумму 164 млрд.тенге) из предусмотренных Комплексным планом приватизации 902 объекта. Кроме того, 255 объектов находится на стадии реорганизации и ликвидации. В целом, с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов выполнение Комплексного плана приватизации составляет 71%.

Кроме того, постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 утвержден Перечень видов деятельности разрешённых для осуществления АО и ТОО с участием государства.

На 1 января 2018 года количество видов деятельности предусмотренных данным Перечнем составляет 351, в том числе:

- по республиканской собственности 55;

- по коммунальной собственности 22;

- по собственности национальных холдингов/компаний 274.

В ноябре 2017 года в рамках актуализации Перечня видов деятельности Министерством по итогам проведенных анализов товарных рынков направлены предложения в Правительство об исключении 65 видов деятельности, в том числе:

- 17 видов деятельности из раздела 1 Постановления «Виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, находящимися в республиканской собственности»;

- 48 видов деятельности из раздела 3 Постановления «Виды деятельности, осуществляемые дочерними, зависимыми юридическими лицами национальных управляющих холдингов».

Таким образом, сокращение государственного участия в предпринимательской среде открывает новые возможности для частного сектора.

Хотелось отдельно остановиться на вопросе согласования создания государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале более 50% (АО, ТОО).

Всего за 2017 год по результатам рассмотрения ходатайств было создано 64 предприятия с участием государства, из них:

- 45 субъектов осуществляют свою деятельность в социальной сфере: это 33 детских сада, 8 объектов культуры,

2 объекта здравоохранения, 1 объект спорта и 1 объект образования;

- 7 субъектов в сфере естественной монополии, оказывающих услуги водоснабжения;

- 4 субъекта в сфере ЖКХ: это 3 предприятия по захоронению ТБО и 1 по модернизации ЖКХ;

- 8 субъектов осуществляют свою деятельность в иных отраслях, а именно:

1) АО «Казахстанский фонд устойчивости» (НБ) - основание создания: поручение Главы государства озвученного в Послании народу Казахстана (31.01.2017г.) по «перезагрузке» финансового сектора страны». Основная цель деятельности Общества - содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки БВУ;

2) АО «Kazakh Tourism» (МКС) - основание создания: реализация Концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года (утверждена постановлением Правительства от 30 июня 2017 года № 406), которой предусмотрено создание Национального туристского офиса в формате национальной компании, который будет уполномочен на исполнение ряда функций по продвижению туризма на международном и внутреннем рынках;

3) НАО «Фонд Отандастар» (МКС) - основание создания: Поручение Главы государства, данное на 5 Всемирном курултае казахов. Основным предметом деятельности Фонда является обеспечение поддержки казахов за рубежом и прибывших соотечественников;

4) ТОО «Әскери күзет» (МО) - основание создания: деятельность по обеспечению обороноспособности государства, использования и содержания стратегических объектов, находящихся в государственной собственности (п.1 ст. 192 ПК);

5) ТОО «Магистральный водовод» (АО «КазТрансОйл») - основание создания: поручение Премьер-Министра РК (№ 11-3/07-600 п.9 от 10.11.2017 г.) данное по итогам рабочей поездки в Мангистаускую область, в т.ч. в рамках передачи магистрального трубопровода принадлежащего АО «КазТрансОйл» в республиканскую собственность, а именно РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ;

6) ТОО «Дирекция по строительству ЛРТ» (г. Астана) - основание создания: в рамках реализации проекта «Новая транспортная система города Астаны;

7) ТОО «Автобусный парк города Усть-Каменогорск» (ВКО) - основание создания: внутригородские перевозки, создан для привлечения займа ЕБРР в рамках обновления автобусного парка города;

8) КГП «Жол Қызмет» (Абайский район Карагандинской области) - основание создания: содержание автомобильных дорог общего пользование, содержание стратегических объектов.

Принимаемые меры по сокращению участию государства в предпринимательской деятельности будут продолжены, в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», по итогам исполнения которого будут сформированы предложения по расширению перечня объектов приватизации за счет сокращения числа подведомственных организаций государственных органов.

Так, в текущем месяце в Министерстве создана рабочая группа под моим председательством по определению перечня государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора для передачи в конкурентную среду либо ликвидации, а также их консолидации. Информация по итогам работы рабочей группы будет внесена в Правительство в три этапа - это апрель, май и июнь 2018 года.

Одной из главных функций антимонопольного органа является предупреждение, пресечение, расследование и выявление нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Количество завершенных расследований в 2017 году составило 212 расследований, из них 187 расследований завершены с выявлением нарушений в области защиты конкуренции (88%).

Если говорить о выявленных нарушениях законодательства в области защиты конкуренции, то преобладают антиконкурентные действия государственных и местных исполнительных органов (51%).

На втором месте, антиконкурентные согласованные действия (19%)

На третьем месте, злоупотребление доминирующим положением (13%).

На четвертом , недобросовестная конкуренция (10%).

На пятой позиции, нарушения в части антиконкурентных соглашений составили (7%).

Всего за 2017 год наложено штрафов на сумму 2,08 млрд. тенге (административный штраф составил 1,32 млрд. тенге, монопольный доход - 767,8 млн. тенге), из них взыскано 593,6 млн. тенге (административный штраф - 41,3 млн. тенге, монопольный доход - 552,3 млн. тенге), оставшиеся административные дела рассматриваются в судах. Также в 2017 году в доход бюджета взыскано 1,33 млрд. тенге штрафов по итогам расследований 2016 года.

Так, наиболее значимые расследования проведены на следующих товарных рынках:

1) был доказан картель на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ТОО «СТОФАРМ», ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» и ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»).

Взыскано порядка 500 млн. тенге в доход государства (административный штраф и монопольный доход);

2) выявлены антиконкурентные соглашения (картель) на рынке услуг регистрации и поддержки доменных имен в доменных зонах «қаз» и «kz», в части установления или поддержания цен (тарифов) (АО «Казахтелеком», ТОО «Интернет-компания PS», ТОО «Компания Hoster.KZ», ТОО «CyberAge», ТОО «HOST.KZ», ТОО «Зебра Телеком» и ТОО «GFX»).

Судом 5 объектов расследования признаны виновными с взысканием штрафных санкций более 4,6 млн. тенге (административный штраф и монопольный доход);

3) на рынке розничной реализации ГСМ в отношении 47 субъектов рынка ГСМ установлен факт согласованных действий по повышению цен и наложен штраф с учетом монопольного дохода на сумму 960 млн. тенге.

В настоящее время, проводится 81 расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции, в частности:

- на первичном и вторичном оптовом и розничном рынках угля;

- на рынке розничной реализации ГСМ.

Работа по совершенствованию антимонопольного законодательства и приведению его в соответствие с лучшими международными стандартами проводится на постоянной основе.

В 2016 году Антимонопольный орган Казахстана принят в качестве участника в Комитет по конкуренции ОЭСР.

Вместе с тем, в рамках дальнейшего сотрудничества с ОЭСР Министерством проводится следующая работа:

- в 2018 году запланирован визит экспертов ОЭСР в целях проведения анализа практического применения внесенных в 2015 - 2016 годах изменений в антимонопольное законодательство Республики Казахстан;

- в 2019 году планируется масштабный обзор ОЭСР конкурентного законодательства и политики Республики Казахстан.

Надеемся, что предпринимаемые в настоящее время меры позволят Казахстану продвинуться еще на одну ступень в Комитете по конкуренции ОЭСР и получить статус ассоциированного члена.