Евниев: Назрела необходимость создания единого госоргана по контролю за продовольствием

В качестве единого органа по контролю за безопасностью продукции предложено определить Министерство сельского хозяйства РК по опыту таких стран как Канада, Франция, Литва, Австралия, США, Китай.

Первый вице-министр РК Арман Евниев на заседании правительства РК отметил необходимость определения единого госоргана по вопросам обеспечения безопасности продовольствия, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время назрела объективная необходимость определения единого госоргана по вопросам обеспечения безопасности продовольствия. Вопросы защиты внутреннего рынка - это приоритетная задача для контрольно-надзорных органов, которые осуществляют контроль за соблюдением требований технических регламентов», - сказал он.

По его словам, необходимо признать, что «мы не используем в настоящее время в полной мере данный механизм в качестве защиты внутреннего рынка от опасной и фальсифицированной продукции».

«Так, например, завозимое замороженное мясо птицы зачастую несколько раз перезамораживается, что делает его опасным. Не только опасным, но и дорогим, так как накачивается водой, другими наполнителями для увеличения массы. Еще одним примером фальсификации является сливочное масло - на производство одного килограмма в соответствии с техническими условиями необходимо не менее 22 литров молока. Если посчитать по себестоимости, то килограмм такого масла должен стоить не менее 2750 тенге. Вместе с тем, анализ показывает, что за 11 месяцев 2017 года объем ввезенного импортного масла составил 1858 тонн на сумму 8,6 млн долларов США, что в среднем составляет 1514 тенге за килограмм. То есть, практически в два раза дешевле», - пояснил замглавы Минсельхоза.

«Это говорит о том, что при производстве этого масла используются дешевые заменители молочного жира, такие как пальмовое, кокосовое масло. И по вкусовым качествам мы это чувствуем. Поэтому люди предпочитают брать уже проверенных наших производителей», - добавил А. Евниев.

Как он подчеркнул, в результате из-за слабого контроля такая продукция снижает конкурентоспособность продукции отечественного производства, а все меры господдержки делает малоэффективными.

«Поэтому в целях проведения скоординированной и эффективной работы по усилению госконтроля за всей пищевой продукцией, за исключением питьевой воды, пищевых и биологически активных добавок, пищевой продукции специального назначения, а также обеспечения их прослеживаемости по принципу «от фермы до стола», единым уполномоченным органом предлагается определить Министерство сельского хозяйства», - проинформировал представитель аграрного ведомства.

В заключение спикер дополнил, что целесообразность создания единого госоргана «подтверждает опыт таких стран как Канада, Франция, Литва, Австралия, США, Китай».

«В данных странах контроль осуществляет один госорган. Предлагаемые меры потребуют внесения изменений в законодательство в части передачи функций, и в случае одобрения правительства мы готовы инициировать данные изменения», - резюмировал А. Евниев.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: mgov.kz