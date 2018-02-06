Тезисы выступления Министра национальной экономики Т. Сулейменова по Заявлению Правительства и Нацбанка на заседании Правительства

(г. Астана, 30 января 2018 года)

Проект Заявления Правительства и Национального Банка об основных направлениях экономической политики на 2018 год разработан в целях информирования широкой общественности о приоритетах макроэкономической и денежно-кредитной политик страны на текущий год.

С учетом продолжения активной реализация задач в Стратегии «Казахстан - 2050», институциональных и структурных реформ в соответствии с «Планом нации - 100 конкретных шагов», а также новых задач, определенных в Послании Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», основными направлениями экономической политики на 2018 год станут:

1) сохранение макроэкономической стабильности;

2) обеспечение благоприятного бизнес климата;

3) развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту;

4) развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

1. Сохранение макроэкономической стабильности будет осуществляться за счет согласованных мер денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик, а также обеспечения финансовой стабильности.

Будет проводиться эффективная бюджетно-налоговая политика, направленная на поддержание устойчивости госфинансов с гибкой и благоприятной налоговой средой. Так, дефицит бюджета планируется снизить с 2,9 % к ВВП в 2017 году до 1,1 % в текущем году. Это позволит удерживать долг Правительства на безопасном уровне не более 20,0 % к ВВП. Ненефтяной дефицит планируется снизить до 7,4 % к ВВП.

Внимание Правительства будет сфокусировано на недопущение необоснованного роста цен с устранением предпосылок для создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции.

2. В целях обеспечения благоприятной бизнес-среды и создания сильного среднего класса предпринимателей будет подготовлен новый пакет системных мер по кардинальному улучшению бизнес климата, особенно на региональном уровне, стимулированию вывода бизнеса из тени, через упрощение налогового и иного администрирования.

На законодательном уровне предусмотрено улучшение условий правового регулирования бизнеса и снижение барьеров развития предпринимательства. Так, в текущем году планируется сократить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18, снизить общее количество проверок на 30 % и сократить количество отчётности, предоставляемой бизнесом госорганам, на 30 %.

С целью сокращения присутствия государства в экономике будет продолжена реализация Комплексного плана приватизации и на IPO/SPO будет выведен ряд крупных активов ФНБ «Самрук Казына».

Инвестиционная политика будет направлена на максимальное привлечение частных инвестиций и восстановление роли банковского сектора в финансировании экономики. Для этого будет продолжена работа по совершенствованию инвестиционного климата до уровня стран ОЭСР.

3. Развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту , продолжится за счет реализации политики индустриализации через обеспечение выхода на проектную мощность проектов Карты индустриализации и увеличение доли высокотехнологических производств.

Будет проведена работа по стимулированию внедрения элементов «Индустрии 4.0.», таких как Big data, облачные технологии и 3D-принтинг.

Начнется разработка третьей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности «цифровой эпохи» с акцентированием на инновации, трансферт технологий и содействие цифровизации обрабатывающей промышленности.

Для обеспечения восполнения минерально-сырьевой базы страны начнется реализация нового Кодекса «О недрах и недропользовании», будет разработан комплекс мер по улучшению подходов при извлечении полезных ископаемых путем внедрения информационно-технологических платформ.

Завершится модернизация НПЗ, что обеспечит внутренний рынок страны высококачественным бензином К4 и К5.

В АПК продолжится работа по повышению производительности труда за счет увеличения энерговооруженности отрасли, диверсификации посевных площадей и экспорта переработанной сельхозпродукции.

4. Дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать продолжение реализации Госпрограммы «Нұрлы жол».

Продолжится строительство коридоров Центр-Юг между Астаной и Алматой и Центр-Восток между Астаной и Оскеменом.

В восточном и юго-восточном регионе продолжится реконструкция дорог Алматы-Оскемен, Калбатау-Майкапшагай, Ушарал-Достык, которые обеспечат развитие туризма и увеличение товарооборота с КНР.

В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения комфортного и безопасного движения, в 2018 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение системы платности на автодорогах республиканского значения общей протяженностью порядка 500 км.

Для эффективного управления транспортными потоками и определения потребности дальнейшего развития инфраструктуры будет принят План по поэтапному внедрению Интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий.

Таким образом, экономическая политика, проводимая Правительством и Национальным Банком, позволит в текущем году обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и сохранение уровня инфляции в новом целевом коридоре 5-7%.

Проект сформирован совместно с Национальным банком и согласован с заинтересованными государственными органами.