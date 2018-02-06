Изменить схему оплаты труда медработников предложил Биртанов

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выступил за дифференцированную оплату труда медработников, передает Казинформ.

«Этот момент очень важен. Мы считаем, что есть внутренние резервы. В рамках стратегических планов развития менеджеры должны уделять внимание стимулированию медицинских работников, внедрению дифференцированной оплаты труда. Нами методические рекомендации разработаны по такой оплате и направлены в регионы. Проводится обучение», - сказал он на заседании Правительства РК.

Министр отметил, что размер зарплаты является одним из основных показателей эффективности менеджмента. В стратегических планах он учитывается как KPI. Согласно данным Комитета статистики министерства национальной экономики РК, среднемесячная зарплата врача по республике составила 159 тысяч тенге, а номинальная зарплата работников по экономике - почти 148 тысяч тенге, то есть соотношение по республике 1,1 к 1.

«Согласно госпрограмме «Денсаулық» у нас целевой показатель к 2019 году также был 1 к 1. Вместе с тем необходимо отметить, что в странах ОЭСР показатель средней зарплаты медработников на основе паритета покупательской способности составляет 3 к 1 к средней зарплате по экономике. В некоторых регионах соотношение достигает 1,5 к 1, однако эта картина приведена в соответствии со средней зарплатой по экономике каждого региона», - рассказал министр.

Дамир Байманов