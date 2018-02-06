Мажилисмен прокомментировал распространяемую информацию о поправках по земельному вопросу

Депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сейдуманов прокомментировал информацию, которая активно распространяется в Facebook относительно поправок в законодательство по земельным отношениям, сообщает Zakon.kz.

«В фейсбуке активно распространяется недостоверная информация о принятии Мажилисом Парламента якобы неприемлемого для казахстанцев закона по земле. Расчет, конечно, простой. Даже тому, кто успел познакомиться с законопроектом и сравнительной таблицей, трудно понять основные положения без специального объяснения, так как любой законопроект трудновоспринимаем любым человеком, который специально этим не занимается. Я, как депутат и член Рабочей группы по данному проекту Закона РК, который называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений» хочу объективно и на фактах проинформировать Вас об этом проекте закона», - написал он на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, данный законопроект 6 февраля 2018 года будет рассмотрен на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента и только после этого он будет внесен на пленарное заседание Мажилиса в первом чтении.

«То есть, законопроект еще проходит стадии обсуждения в Мажилисе Парламента с активным и очень заинтересованным участием представителей общественности, экспертов, НПО, непарламентских политических партий, сельхозпроизводителей, участвовавших, кстати, в свое время и в работе Земельной комиссии. Есть несколько принципиальных и ключевых моментов. Все, кто успел посмотреть этот законопроект, те подтвердят это. Первое, законопроект - это выполнение решений Земельной комиссии, подчеркнул депутат. - Таких решений, пунктов я, например, насчитал 14. Во-вторых, он направлен на неукоснительное выполнение моратория на продажу земель сельхозназначения, более того даже его усиление. Аренда сельхозземель только и исключительно казахстанцам, отечественным землепользователям».

Кроме того, он отметил, что в составе Земельной комиссии теперь будет не менее 50% представителей общественных советов и НПО, а процесс согласования перечня земельных участков, выставляемых на конкурс на аренду, становится намного более сложным, с обязательным участием общественных советов, негосударственных организаций в сфере АПК, Национальной палаты предпринимателей, органов местного самоуправления (акима сельского округа, представителя местного Собрания).

«То есть на деле предусмотрен максимальный общественный контроль. В-четвертых, особенностью законопроекта является усиление контроля за рациональным использованием и охраной земель сельхозназначения, так первые 5 лет аренды это будет происходить ежегодно. В-пятых, устанавливаются максимальные размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанским сельхозпроизводителям, для каждого района страны определяется свой такой размер сельхозземель. В-шестых, предусмотрена прозрачность проведения конкурсов, решаются вопросы с пастбищами для нужд местного населения, ужесточены требования к землям в приграничных территориях, вводятся новые нормы для ИЖС, земель для нужд обороны и национальной безопасности», - пояснил Сейдуманов.

Он напомнил, что законопроект поступил в Мажилис Парламента в прошлом году, в апреле того же года прошла презентация, с тех пор состоялось 12 заседаний Рабочей группы с деятельным участием общественности, которая досконально вникла во все нюансы и детали законопроекта, поддержала его, так как убедилась, что он направлен на совершенствование земельных отношений во благо всех казахстанцев.

«Могу Вас заверить, что члены Рабочей группы Мажилиса Парламента вместе с разработчиками нашли приемлемые для общества формулировки по регулированию земельных отношений, рассмотрев при этом более 250 поправок к внесенному законопроекту. Этот Закон, по мнению всех, кто принимал непосредственное участие в его обсуждении, нужный и правильный шаг для государства и общества в нужном направлении», - заключил депутат.