Госдеп США вновь возложил на Россию ответственность за химатаки в Сирии

Россия не выполняет свои обязательства по предотвращению применения властями Сирии химического оружия и «прикрывает сирийский режим». Так считают в Госдепартаменте США, текст заявления опубликован на сайте ведомства. Об этом сообщает "Росбалт".

«Россия, с тех пор, как оказалась вовлечена в ситуацию в Сирии, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, которые пострадали от химического оружия», — говорится в документе. Там же отмечается, что РФ, «прикрывая сирийский режим от ответственности, не выполняет свои обязательства».

В Госдепе вновь призвали мировое сообщество оказать давление на режим президента Сирии Башара Асада и привлечь виновных к ответственности.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что последняя химатака в Сирии произошла 22 января — более 20 человек, в том числе дети, пострадали от применения хлора в Восточной Гуте.

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