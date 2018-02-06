Она также уговаривала несовершеннолетнего племянника мужа поехать с ней.

29-летнюю казахстанку осудили на 9 лет за попытку уехать в Сирию на помощь боевикам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС Карагандинской области.

Уроженка Жамбылской области, проживавшая в Караганде, придерживалась радикальной религиозной идеологии, из-за которой в декабре прошлого года был приговорен к 7 годам лишения свободы ее супруг.

"Наладив контакт с боевиками из Сирии, подсудимая начала переписку с ним через мессенджер Telegram. Он объяснил ей маршрут, по которому подсудимая должна была сначала попасть в Киргизию, а затем в Сирию. Она уговаривала несовершеннолетнего племянника мужа поехать с ней в Сирию для оказания помощи боевикам. 15 августа подсудимая села в такси до поселка Кордай, где намеревалась пересечь границу. Но доехать до Кордая ей не удалось, так как ее задержали сотрудники ДКНБ", - говорится в сообщении суда.

6 февраля она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 24 ч.3-257 ч.2, 259 ч.2 УК РК и по ним назначены наказания: по ст. 24 ч.3-257 ч.2 УК РК назначено 8 лет лишения свободы, по ст. 259 ч.2 УК РК - 9 лет лишения свободы.

В силу ч.3 ст.58 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фото: Rodi Said/Reuters