Казахстанку с 35 Apple Watch задержали на МЦПС "Хоргос"

На казахстанско-китайской границе за сутки пресечен провоз телефонов, меховых изделий и видеокамер.

Наряд пункта пропуска "Хоргос" задержал 47-летнюю гражданку Казахстана с 35 телефонами "Apple Watch" в виде ручных часов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Следовала задержанная из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан в пешем порядке. Груз был обнаружен при досмотре ручной клади.

В этот же день был задержан 32-летний казахстанец, который следовал тем же маршрутом с меховыми изделиями (жилеты), в количестве 10 штук.

56-летняя и 47-летняя гражданки Казахстана без сопроводительных документов пытались пронести на Родину 20 видеокамер – 11 камер наружного наблюдения и 9 видеокамер "Андроид 2-BIN".

Проинформированы представители взаимодействующих органов.

Фото: railnews.ru.