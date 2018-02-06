Дуйсенова прокомментировала увольнение работников Абу-Даби Плаза

Руководители стройкомпаний заверяют инспекторов труда в том, что они уведомили рабочих, что объем работы подошел к завершению- глава Минтруда.

В кулуарах правительства РК министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала увольнение 400 работников Абу-Даби Плаза, передает корреспондент Zakon.kz.

«Каждое предприятие, когда привлекает к себе работников, определяет объем работы. Для четырех организаций, работающих в Абу-Даби Плаза, был определен объем строительных работ. Это время работы завершилось, а поэтому, когда заключали контракт, прямо определили период, с какого и по какое число должны работать рабочие», - сказала она.

По ее словам, руководители стройкомпаний заверяют инспекторов труда в том, что они уведомили рабочих, что завершается объем работы или уменьшается.

«В связи с этим и в Трудовом кодексе тоже прописано, что, если трудовой контракт определен прямо на конкретный период времени, то после этого числа говорится о том, что работа завершена», - пояснила глава ведомства.

«Сейчас наша группа инспекции труда местного исполнительного органа выехала туда, переговорили с работодателями. Первое, они все-таки выдадут на руки уведомления о том, что работа их, согласно с ними договоренности, завершена. Будет оплачена компенсация среднемесячной заработной платы. Такая сейчас договоренность есть. Сейчас, когда закончатся работы, инспекция труда города дополнительную информацию вам представит», - сказала она.

На сегодня, по данным местной инспекции труда, такие уведомления должны получить 62 человека четырех компаний.

«Если будут дополнительные количества, мы обязательно сообщим», - сказала Дуйсенова.

На Абу Даби Плаза работают 6 тыс. иностранцев во всех 11 компаниях.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: 365Info