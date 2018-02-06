Девушка покорила Казнет знанием казахского языка
6 февраля 2018, 12:33
Я не перестаю удивляться тому, насколько казахский язык богат и безграничен - Ольга Спиринова.
Казнет покорил видеоролик, на котором Ольга Спирина приглашает всех желающих посетить разговорный клуб на казахском языке, сообщает Zakon.kz.
Видеозпись-приглашение Ольга выложила на своей странице в Facebook.
"Всем привет. Всех, кто желает выучить казахский язык, приглашаем на занятия в Speakingclub. Мы встречаемся каждое воскресенье в 15:00 часов дня. И 2 часа занимаемся, то есть до 17:00. Место встречи перекресток улиц Желтоксан и Кабанбай батыра. Хочу отметить, что учить разные языки это полезно в первую очередь для мозга и умственного развития. Улучшается память, даже есть научные подтверждения что освоение разных языков предупреждает наступление болезней, связанных с мозгом. Поэтому не ленитесь, работайте над собой. Тем более это наш государственный язык. Когда я читаю прозу или поэзию я не перестаю удивляться тому, насколько казахский язык богат и безграничен. Это целая вселенная. Если хотите открыть для себя новый мир приходите на наши курсы", - сказала она.
Фото: Facebook.
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