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Девушка покорила Казнет знанием казахского языка

6 февраля 2018, 12:33

Я не перестаю удивляться тому, насколько казахский язык богат и безграничен - Ольга Спиринова.

Казнет покорил видеоролик, на котором Ольга Спирина приглашает всех желающих посетить разговорный клуб на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Видеозпись-приглашение Ольга выложила на своей странице в Facebook.

"Всем привет. Всех, кто желает выучить казахский язык, приглашаем на занятия в Speakingclub. Мы встречаемся каждое воскресенье в 15:00 часов дня. И 2 часа занимаемся, то есть до 17:00. Место встречи перекресток улиц Желтоксан и Кабанбай батыра. Хочу отметить, что учить разные языки это полезно в первую очередь для мозга и умственного развития. Улучшается память, даже есть научные подтверждения что освоение разных языков предупреждает наступление болезней, связанных с мозгом. Поэтому не ленитесь, работайте над собой. Тем более это наш государственный язык. Когда я читаю прозу или поэзию я не перестаю удивляться тому, насколько казахский язык богат и безграничен. Это целая вселенная. Если хотите открыть для себя новый мир приходите на наши курсы", - сказала она.

Фото: Facebook.


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