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Внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам коллекторской деятельности
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 249 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» (не введено в действие)
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В частности, изменения внесены в следующие НПА:
В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18 «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию»
Пункт 2 изложен в следующей редакции:
«2. Договор банковского займа (далее - договор), заключаемый банками второго уровня, в том числе исламскими банками и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на осуществление банковских заемных операций (далее - банк), содержит условия, установленные законодательством Республики Казахстан для договоров соответствующего вида, условия, определенные по соглашению сторон, а также обязательные условия согласно следующему перечню:
1) общие условия договора;
2) права заемщика;
3) права банка;
4) обязанности банка;
5) ограничения для банка;
6) ответственность сторон за нарушение обязательств;
7) порядок внесения изменений в условия договора;
8) при предоставлении синдицированного банковского займа - сумму или долю участия в займе каждого банка-участника синдиката, в том числе с распределением доли возможных потерь для каждого участника синдиката в случае неплатежеспособности заемщика;
9) при предоставлении банковского займа исламским банком - условия, указанные в статьях 52-8, 52-9, 52-10 и 52-12 Закона о банках;
10) условие о праве залогодателя по ипотечному жилищному займу, являющегося физическим лицом, представить в течение двадцати пяти календарных дней с даты вручения или отправки заказным письмом уведомления о невыполнении обязательств письменный отказ от проведения реализации ипотеки во внесудебном порядке, зарегистрированный в органе, где был зарегистрирован ипотечный договор;
Пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Права заемщика содержат условия, предусматривающие возможность:
1) физического лица, получившего заем, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на приобретение товаров, работ и услуг, в течение четырнадцати календарных дней с даты заключения договора возврата займа с оплатой вознаграждения, начисленного банком с даты предоставления займа, без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций за возврат займа;
2) в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций;
3) по заявлению получить в срок не более трех рабочих дней, безвозмездно, не чаще одного раза в месяц в письменной форме информацию о распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы) поступающих денег в счет погашения задолженности по договору;
4) по заявлению о частичном или полном досрочном возврате банку предоставленных по договору денег безвозмездно в срок не более трех рабочих дней получить в письменной форме сведения о размере причитающейся к возврату суммы с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы с указанием просроченных платежей;
5) досрочно погасить заем частично или в полном объеме по истечении шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, по истечении одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года, без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций;
6) в течение четырнадцати календарных дней с даты получения уведомления об изменении условий договора в сторону их улучшения для заемщика отказаться от предложенных банком улучшающих условий в порядке, предусмотренном договором;
7) письменно обратиться в банк при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам и получить ответ в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 137 «Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам»
Дополнено пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. При уступке прав (требований) по договору банковского займа расчет годовой эффективной ставки вознаграждения в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) пункта 3 настоящих Правил производится третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа.»;
Пункты 8 и 8-1 изложены в следующей редакции:
«8. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа, а также следующие платежи клиентов в пользу третьих лиц:
1) платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступает банк, за исключением платежей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 9 Правил;
2) платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;
3) платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов.
Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, отсутствует возможность определения размеров платежей, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, на весь срок кредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров.
Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, а также платежи, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения по требованию клиента после фактического платежа.
8-1. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому физическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа.
Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 134, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13870 (далее - Перечень).
Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу отсутствует возможность определения размеров платежей в пользу лиц, указанных в подпунктах 7), 8) и 9) пункта 2 Перечня, на весь срок кредитования, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов, установленных данными лицами и определенных на дату заключения с ними договоров.
Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, указанные в подпунктах 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 2 Перечня, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения по требованию клиента после фактического платежа или при их введении в период обслуживания банковского займа.».
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда норм.
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