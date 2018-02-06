В частности, изменения внесены в следующие НПА: В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18 «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» Пункт 2 изложен в следующей редакции: «2. Договор банковского займа (далее - договор), заключаемый банками второго уровня, в том числе исламскими банками и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию на осуществление банковских заемных операций (далее - банк), содержит условия, установленные законодательством Республики Казахстан для договоров соответствующего вида, условия, определенные по соглашению сторон, а также обязательные условия согласно следующему перечню: 1) общие условия договора; 2) права заемщика; 3) права банка; 4) обязанности банка; 5) ограничения для банка; 6) ответственность сторон за нарушение обязательств; 7) порядок внесения изменений в условия договора; 8) при предоставлении синдицированного банковского займа - сумму или долю участия в займе каждого банка-участника синдиката, в том числе с распределением доли возможных потерь для каждого участника синдиката в случае неплатежеспособности заемщика; 9) при предоставлении банковского займа исламским банком - условия, указанные в статьях 52-8, 52-9, 52-10 и 52-12 Закона о банках; 10) условие о праве залогодателя по ипотечному жилищному займу, являющегося физическим лицом, представить в течение двадцати пяти календарных дней с даты вручения или отправки заказным письмом уведомления о невыполнении обязательств письменный отказ от проведения реализации ипотеки во внесудебном порядке, зарегистрированный в органе, где был зарегистрирован ипотечный договор; Пункт 4 изложен в следующей редакции: «4. Права заемщика содержат условия, предусматривающие возможность: 1) физического лица, получившего заем, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на приобретение товаров, работ и услуг, в течение четырнадцати календарных дней с даты заключения договора возврата займа с оплатой вознаграждения, начисленного банком с даты предоставления займа, без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций за возврат займа; 2) в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций; 3) по заявлению получить в срок не более трех рабочих дней, безвозмездно, не чаще одного раза в месяц в письменной форме информацию о распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы) поступающих денег в счет погашения задолженности по договору; 4) по заявлению о частичном или полном досрочном возврате банку предоставленных по договору денег безвозмездно в срок не более трех рабочих дней получить в письменной форме сведения о размере причитающейся к возврату суммы с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы с указанием просроченных платежей; 5) досрочно погасить заем частично или в полном объеме по истечении шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, по истечении одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года, без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций; 6) в течение четырнадцати календарных дней с даты получения уведомления об изменении условий договора в сторону их улучшения для заемщика отказаться от предложенных банком улучшающих условий в порядке, предусмотренном договором; 7) письменно обратиться в банк при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам и получить ответ в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 137 «Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам» Дополнено пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. При уступке прав (требований) по договору банковского займа расчет годовой эффективной ставки вознаграждения в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) пункта 3 настоящих Правил производится третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа.»; Пункты 8 и 8-1 изложены в следующей редакции: «8. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа, а также следующие платежи клиентов в пользу третьих лиц: 1) платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступает банк, за исключением платежей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 9 Правил; 2) платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества; 3) платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, отсутствует возможность определения размеров платежей, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, на весь срок кредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров. Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, а также платежи, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения по требованию клиента после фактического платежа. 8-1. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, выдаваемому физическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты, которых известны на дату заключения договора банковского займа. Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 134, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13870 (далее - Перечень). Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по займу отсутствует возможность определения размеров платежей в пользу лиц, указанных в подпунктах 7), 8) и 9) пункта 2 Перечня, на весь срок кредитования, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов, установленных данными лицами и определенных на дату заключения с ними договоров. Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, указанные в подпунктах 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 2 Перечня, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения по требованию клиента после фактического платежа или при их введении в период обслуживания банковского займа.». Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда норм.