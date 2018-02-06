Умер американский актер Джон Махони

В Чикаго на 78-м году жизни умер актер ​Джон Махони. Об этом менеджер артиста ​Пол Мартино рассказал Associated Press, передает РБК.

Зрителям он был известен по роли Мартина Крэйна в американском сериале «Фрейзер», за которую его дважды номинировали на премию «Эмми».

Махони, по его данным, скончался после кратковременной госпитализации в воскресенье, 4 января. Ее причин, а также причин смерти актера собеседник агентства не назвал. При этом представители театра Steppenwolf, в котором работал Махони, как передает Би-би-си, сообщили, что актер умер из-за осложнений, вызванных раком.

«Было очень приятно знать его и работать с ним», — сообщил на своей странице в Twitter в связи со случившимся друг Махони, актер Гэри Синиз. «Покойся с миром, добрый друг», — заключил артист.

Зрителям Джон Махони был известен по роли бывшего полицейского-инвалида и грубого, непритязательного отца Фрейзера и Найлза Крэйнов в американском сериале «Фрейзер». В этом ситкоме Махони снимался на протяжении всех 11 сезонов — с 1993-го по 2004 год. Впоследствии за свою работу в этом фильме он дважды номинировался на премии «Эмми» и «Золотой глобус», а в 2000 году был удостоен награды Гильдии киноактеров США. Однако разнообразными призами, как напоминает Би-би-си, были отмечены не только киноработы актера. Так, в 1986 году за участие в постановке «Дом голубых листьев» артисту была вручена американская театральная премия «Тони».

Джон Махони родился в 1940 году в британском Блэкпуле. Туда его беременная мать была эвакуирована из Манчестера после начала Первой мировой войны. В США артист вернулся после завершения своей службы в армии. Актерскую карьеру он начал только в 1940-х годах, после того как актеры Джон Малкович и Гэри Синиз пригласили его присоединиться к только открывшемуся тогда в Чикаго театру Steppenwolf. Там Махони работал течение 39 лет.

Однако в этот период артист не переставал сниматься в кино. Последними его работами были роли в таких фильмах, как «Горячие в Кливленде», «Война Фойла», «Американский президент», «Восемь мужчин», «Заколдованное королевство» и «Влюбиться в невесту брата». Также Махони озвучивал мультфильмы. Его голос, в частности, звучит в таких анимационных проектах, как «Атлантида: Затерянный мир», «Стальной гигант» и «Муравей Антц».

Автор: Евгения Маляренко

Фото: Laura Rauch / AP