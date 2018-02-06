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Загадочное исчезновение женщины: поводом послужила ссора с супругом

6 февраля 2018, 12:37

Все это время она находилась у одного из своих знакомых в городе Талгар.

В Алматинской области полицейские установили местонахождение пропавшей без вести 23-летней Анастасии Буковой, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Двадцатитрехлетняя жительница села Бельбулак Талгарского района Анастасия Букова пропала без вести после того, как отправилась на прием к врачу. Как выяснилось, женщина, являющаяся матерью двух малолетних детей, лишь один раз выходила на связь с семьей. Ее поиск продолжался на протяжении последних семнадцати дней.

В ходе розыска, родные пропавшей через средства массовой информации обратились к населению за содействием в поисках, считая, что женщину, возможно, удерживают силой.

Полицейские Талгарского района установили местонахождение без вести пропавшей, которая вчера встретилась со своими родными. Как поясняет сама женщина, все это время она находилась у одного из своих знакомых в городе Талгар. Поводом к уходу из дома якобы послужила ссора с супругом.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: CC0 / Oleksy Ohurtsov


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