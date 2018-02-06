Акимат: Проезд за 80 тенге в автобусах Алматы не оправдывает затраты перевозчиков

В последний раз в Алматы тариф за проезд поднимался в 2012 году.

Требование частных перевозчиков о повышении стоимости проезда в автобусах Алматы нельзя назвать шантажом, поскольку тариф 80 тенге действительно не покрывает их расходы. Об этом сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов, передает корреспондент BNews.kz.

Исахов подчеркнул, что акимат Алматы принял письмо от частных перевозчиков, которые требуют в среднем поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 149 тенге. Этот вопрос находится на рассмотрении и решится не в скором времени.

"По повышению тарифа к нам действительно поступило обращение от Ассоциации перевозчиков. В 2017 году у нас была комиссия, которая выявила, что средний тариф по Алматы составляет около 150 тенге. Процедура по поднятию тарифа она сложная, принимает решение депутаты Маслихата", - сказал Маскут Исахов.

По его словам, до вынесения вопроса в Маслихат он обсуждается с представителями общественного совета при акимате города, далее в региональном совете РПП "Атаменкен". Только после единогласного принятия решения о повышении тарифа вопрос направляется далее.

"Сейчас такое решение еще не принято. Мы до сих пор рассматриваем. Потребуется еще как минимум два месяца", - добавил руководитель управления.

В последний раз в Алматы тариф за проезд поднимался в 2012 году.

"По всей стране за это время три раза тариф поднимался в четырех городах, в шести городах – два раза поднимался, и в остальных городах – один раз. Единственный город Алматы, который не поднимал тариф с 2012 года", - уточнил спикер.

Исахов отметил, что как человек, работающий в этой сфере, считает, что тариф 80 тенге не покрывает их расходы. Потому что за шесть лет, после поднятия тарифа, сильно подорожали запчасти и топливо.

"Шантаж это или нет мне сложно ответить. 80 тенге действительно не оправдывает их работу. За шесть лет цена ГСМ, бензина сильно подскочила, сами автобусы вдвое стали дороже. Поэтому я их проблему понимаю. По субсидии – это в законе есть, но ни в одном городе Казахстана не выполняется, потому что сильно бьет по карману бюджета. Мы поставили условия перевозчикам, если они будут закупать новые автобусы, то выделим им субсидии. В связи с этим они начали обновлять автопарк", - резюмировал спикер.

Фото: Kursiv.kz