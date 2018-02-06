В столице все спокойно: Акиму доложили о жизнедеятельности города

Акиму отчитались по вопросам обеспечения правопорядка, запаса лекарств и ходе отопительного сезона.

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы отопительного сезона, уборки улиц и правопорядка в городе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

О чрезвычайных ситуациях, санитарно-эпидемиологической ситуации, текущей ситуации объектов жизнедеятельности города и ходе отопительного сезона доложил заместитель акима города Косман Айтмухаметов.

По его словам, за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости была стабильной. Также в столице отопительный сезон проходит в штатном режиме. Температурный режим работы тепловых сетей организован в соответствии с утвержденной режимной картой.

О группе лекарственных средств и их запасов доложил заместитель акима г. Астаны Ермек Аманшаев.

По его словам, все стационары города обеспечены необходимым запасом лекарственных средств и медицинских изделий. Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле.

О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице отчитался начальник ДВД города Марат Кожаев.

«В целом оперативная обстановка в столице стабильная. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 603 преступления. По горячим следам раскрыто 69 преступлений, ранее совершенных – 37, прошлых лет – 47. Задержано 6 уголовных преступников, скрывавшихся от суда и следствия, установлено местонахождение 6 без вести пропавших лиц. Водворено в ИВС 33 человека», – сказал М. Кожаев.

С помощью камер видеонаблюдения выявлено 18 преступлений и 1 412 административных правонарушений.

Продолжается работа по «нулевой терпимости» к правонарушениям. Так, выявлено 1 172 адмправонарушения, из них 126 – факты мелкого хулиганства, 102 – нарушения тишины, 165 – распития алкогольных напитков и появления в общественном месте в пьяном виде, 230 – курения в неустановленных местах, 504 – нарушения правил благоустройства и 45 – торговли в неустановленных местах.

За неделю выявлено 1 911 административных нарушений на сумму 5 763 582 тенге, из них взыскано 446 127 тенге.

Марат Кожаев сообщил, что с 22 января по 18 февраля проводится ОПМ «Автобус».

В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 2 063 административных правонарушения на сумму 7 997 827 тенге.

Первый заместить акима города Астаны Сергей Хорошун доложил о ходе исполнения поручения акима по решению проблем пешеходных переходов и мер для обеспечения безопасности пешеходов.

Аким Астаны Асет Исекешев поручил ускорить работы по установке светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах.

«Поручаю на магистральных улицах поставить «умные» светофоры, не создающие проблем трафику, которые будут интегрированы давать проезд. Также надо осветить переходы, где больше всего происходит ДТП», – подчеркнул аким столицы.

О работе общественного транспорта города доложил руководитель управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов. По вопросам благоустройства города были выслушаны доклады акимов районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка».

Фото с сайта sputniknews.kz