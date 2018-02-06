Биртанов: Медорганизации РК будут возглавлять профессиональные менеджеры

Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил о реализации мер по развитию корпоративного управления и менеджмента в медицинских организациях, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Кабмина primeminister.kz.

В рамках реализации 81-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», а также государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы министерством здравоохранения ведется работа по внедрению Принципов корпоративного управления и менеджмента в медицинских организациях. Так, в целях повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности казахстанских компаний актуальным является вопрос внедрения Принципов корпоративного управления ОЭСР.

На сегодняшний день большинство организаций здравоохранения Казахстана уже были переведены на юридические формы, способствующие внедрению элементов корпоративного управления, такие как предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательными советами (РГП на ПХВ с НС), АО и ТОО. Из 42 подведомственных организаций здравоохранения переведены в АО — 10, РГП на ПХВ с НС — 25, РГКП — 3, ГУ — 3, ТОО — 1.

Министерством в пилотных медорганизациях проведена рейтинговая оценка эффективности их деятельности. Так, выяснилось, что медицинские организации, внедрившие принципы корпоративного управления, имеют эффективность деятельности выше по сравнению с организациями, не внедрившими эти принципы.

На сегодня всего количество государственных организаций здравоохранения составляет 840, из них подлежат к переводу в ГП на ПХВ — 750. По итогам 2017 года количество переведенных в форму на ПХВ составило 618 или 82%. Перевод оставшихся 132 организаций в форму ГП на ПХВ запланирован на 2018 год. Тем самым, к концу 2018 года будет обеспечен 100% охват перевода на ПХВ.

Как отметил Елжан Биртанов, ведется активная работа по оказанию организационно-методологической поддержки организациям на региональном уровне. Разрабатываются и внедряются типовые корпоративные документы для АО, ГП на ПХВ, которые внедрены во всех подведомственных АО МЗ РК и частично в МО регионов. Также проводится работа для обеспечения прозрачности деятельности МО путем создания на их официальных сайтах раздела «Корпоративное управление».

Регионами проводится работа по созданию коллегиальных органов управления — наблюдательных советов. В 2017 году их количество в ГП на ПХВ составило 352. Проводится активная работа по обновлению составов коллегиальных органов управления с включением представителей общественности и бизнеса в подведомственных МЗ РК.

В 2017 году составлен рейтинг регионов по внедрению Принципов корпоративного управления с учетом создания и полноценного функционирования наблюдательных советов.

«Мы видим, что высокий уровень имеют Астана, Алматы, Западно-Казахстанская, Карагандинская области», — отметил министр здравоохранения.

В рамках направления по развитию лидерства и профессионального менеджмента остается актуальным вопрос подготовки профессиональных менеджеров в здравоохранении.

В отрасли работают около 3000 топ-менеджеров. Однако 60% руководителей медицинских организаций имеют высшее медицинское образование без профессионального образования в сфере менеджмента. И только 13,5% первых руководителей имеют степень магистра.

Елжан Биртанов подчеркнул, что медицинские организации должны возглавить профессиональные менеджеры. С этой целью введена новая специальность магистратуры «Менеджмент здравоохранения»; разработаны программы обучения, типовой учебный план для подготовки магистров; на утверждении профессиональный стандарт; вводится независимая сертификация.

Одним из основных показателей эффективности менеджмента является размер заработной платы врача. Согласно данным Комитета статистики, среднемесячная заработная плата врача по РК составила 159 307 тенге, а номинальная заработная плата работника 147 988 тенге, соотношение в целом по РК равно 1,1.

Согласно госпрограмме развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016–2019 годы, целевой показатель: в 2017 г. — 0,9, 2018 г. — 0,9, 2019 г. — 1,1. В разрезе регионов имеется перевыполнение показателя Госпрограммы, в некоторых соотношение достигает до 1,5:1.

В заключение Елжан Биртанов заверил, что работа по развитию корпоративного управления и менеджмента будет продолжена. Для эффективного корпоративного управления и менеджмента в медицинских организациях планируется законодательно закрепить Принципы и понятия корпоративного управления, в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР.

Также в рассмотрении вопроса приняла участие эксперт IFC, представитель Всемирного Банка Адалят Абдупанапова. По ее словам, на сегодняшний день корпоративное управление на макро- и микроэкономических уровнях является одним из решающих факторов для успешного развития национальной экономики любой страны. В рамках своей презентации Адалят Абдупанапова отметила два момента, которые подчеркивают важность корпоративного управления в Казахстане.

«Первое основываясь на нашем опыте международного инвестора, мы пришли к выводу, что успешное развитие бизнеса и привлечение инвестиций напрямую зависит от наличия надлежащих практик корпоративного управления», — сказала представитель Всемирного банка.

Адалят Абдупанапова выразила свое мнение, в Казахстане проводится поступательная работа по совершенствованию системы корпоративного управления, так как традиционно сектор здравоохранения является одним из наиболее инвестиционно привлекательных.

«Второй момент, на котором мне хотелось бы остановиться, – традиционно, исторически концепция корпоративного управления развивалась как инструмент для частных корпораций, но последние несколько лет все большее внимание приковано компаниям с государственным участием. Ожидается, что именно эти компании способны и даже ответственны за создание положительного примера, которому будут следовать местные компании», — отметила Адалят Абдупанапова.

Фото: primeminister.kz