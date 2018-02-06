Трое погибли в ДТП на трассе близ Павлодара
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на трассе Омск – Майкапчагай.
Три человека погибли в ДТП на автодороге Омск — Майкапчагай, сообщила Sputnik Казахстан главный специалист группы госязыка и информации департамента по ЧС Павлодарской области Марал Сагинаева.
По информации спасательного ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 6 февраля, в 01.35 в Павлодарском районе на трассе Омск – Майкапчагай в 40 километрах от Павлодара в районе села Чернорецк. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым, в результате погибли три человека, находящихся в легковушке, все мужчины.
"Потребовалась помощь трех спасателей и трех сотрудников службы медицины катастроф, чтобы извлечь тела погибших из автомобиля. Личности их устанавливаются", — сказала Сагинаева.
Пользователи соцсети отмечают, что трасса Омск — Майкапчагай на территории Казахстана очень скользкая, что возможно и стало одной из причин этого ДТП.
Фото: СС0/ Riko Loeb.
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