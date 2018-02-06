 
Новости за сегодня

Какие сведения будет публиковать Нацбанк на портале открытых данных

 

Национальный Банк утвердил перечень открытых данных, размещаемых на интернет-портале «Открытые данные», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Предусматривается оптимизация и актуализация информации Национального Банка, публикуемой на портале «Открытые данные». В частности, добавлены показатели, касающиеся деятельности НБ РК (структуры, трудоустройства), расширен перечень разрешительных документов (реестры уведомлений, лицензии и др.) и включены показатели по финансовому сектору - сведения о финансовых организациях, ликвидируемых и ликвидированных банках и страховых (перестраховочных) организаций», - говорится в сообщении.

 

 

6 февраля 2018, 12:59
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код