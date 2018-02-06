Какие проекты в сфере здравоохранения реализуются по механизму ГЧП

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) - это взаимодействие государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Необходимость развития инфраструктуры и привлечения современных технологий в медицинской отрасли требует значительных бюджетных затрат. В данной ситуации ГЧП становится основным инструментом привлечения необходимых финансовых средств.

Директор департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения РК Аслан Кинаятов рассказал порталу Zakon.kz о результатах внедрения механизмов ГЧП в Казахстане.

По его словам, в 2017 году было заключено 35 контрактов по ГЧП.

«Давайте сравним по годам. В 2016 году у нас был всего один проект, а в 2017 - уже 35 проектов! Нужно отметить, что были реализованы проекты ГЧП акиматами 10-ти областей. Больше всего было реализовано проектов в Карагандинской области (17 проектов), Павлодарской области (6) и Актюбинской области (3 проекта). В целом, в сфере здравоохранения был сформирован пул из 140 проектов ГЧП. Из них, по 36-ти были заключены контракты, по 104 проводится соответствующая работа», - рассказал он.

«Из 104 проектов, 101 - местный проект и 3 - республиканских. По республиканским проектам - это университетские клиники, как правило относящиеся к категории технологически и технически сложным объектам. К примеру, проект по строительству и эксплуатации многопрофильной клинической больницы на 300 коек при Карагандинском государственном медицинском университете. Этот проект реализуется совместно с Азиатским банком развития. Привлечен международный консалтинг, которыми проводится консультативное сопровождение проекта. По этому проекту планируется завершить разработку документации до конца текущего года и потом объявить конкурсные процедуры», - сообщил он.

Также разрабатывается проект по строительству и эксплуатации многопрофильной больницы на 300 коек при Казахском национальном медицинском университете им. Асфендиярова в Алматы.

«Здесь мы работаем совместно с KPPF (ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»), который проводит консультативное сопровождение проекта, уже подготовлено концессионное предложение, имеется экономическое заключение, разработана конкурсная документация и проект договора о концессии, проводится процедура согласования и прохождения экспертизы в МФ и МНЭ РК. Данную работу мы также планируем завершить до конца года и объявить конкурсные процедуры», - добавил А. Кинаятов.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года указал о необходимости развития всех медицинских вузов с транслированием опыта уникальной школы медицины Назарбаев Университета, в которой функционирует интегрированная университетская клиника. К примеру, в Алматы планируется строительство клиники, которая объединит пять научно-исследовательских институтов Министерства, материально-техническая база которых устаревшая, не соответствует современным требованиям и не позволяет реализовать ряд высокотехнологических услуг.

«По этому проекту готовится инвестиционное предложение. После получения экономической экспертизы МНЭ РК, планируется приступить к его реализации. Кроме того, на территории Астаны совместно с акиматом прорабатываем вопрос о создании университетской клиники при Медицинском Университете столицы», - уточнил он.

«Целью создания университетских клиник является обеспечение трансферта инновационных технологии в сферу здравоохранения за счет эффективной интеграции образования, научных исследований и практической медицины», - подытожил А. Кинаятов.

Что касается 101 местного проекта, 40 проектов находится на начальной стадии планирования, 38 - на стадии разработки и прохождения экспертиз, 10 на стадии конкурса. Из этих 10-ти проектов, 6 - на подготовке к конкурсу. Это строительство и эксплуатация лечебно-диагностического корпуса на 200 коек к областной больнице №2 в Акмолинской области, строительство поликлиники в поселке Затобольск Костанайской области, три проекта по строительству поликлиник в Шымкенте (ЮКО) и строительство общежития для медицинских работников в Астане.

По двум проектам (строительство городской поликлиники в микрорайоне Батыр в Актюбинской области и многопрофильной больницы в Усть-Каменогорске) подводятся итоги конкурса. Еще по двум проектам (строительство и эксплуатация офтальмологической диагностики в СКО и поликлиники в городе Актау) проводится второй этап конкурса.

В стадии переговоров в рамках частной финансовой инициативы - 12 проектов и на заключении договора - один проект (строительство и эксплуатация городской поликлиники в городе Рудный).

Также А. Кинаятов рассказал об оснащении больниц современной медицинской техникой.

По его словам, в 2017 году было заключено 12 контрактов на оснащение больниц дорогостоящей медицинской техникой - компьютерными томографами, аппаратами МРТ и так далее.

«Активность местных исполнительных органов в этом направлении есть. Мы со своей стороны проработали вопрос, провели ряд переговоров с ведущими производителями медтехники. Имеется высокая заинтересованность именно во вложении инвестиций. Был подготовлен алгоритм реализации проектов, полностью расписано, как проще и понятнее их реализовывать. Эта информация доведена до регионов», - отметил он.

Представитель министерства также добавил, что в рамках Госпрограммы развития здравоохранения предусмотрено направление по обеспечению дальнейшего развития инфраструктуры на основе ГЧП.

В июле 2017 года для стимулирования привлечения частных инвестиций были внесены изменения в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи), в части предоставления права на заключение среднесрочных договоров от 3 до 5 лет с субъектами здравоохранения, реализуемыми в рамках ГЧП. Такие изменения позволяют закупать медуслуги в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Сейчас мы совместно с регионами готовим региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения. Этот план даст нам системное планирование, в частности стимулирование привлечения частных инвестиций. То есть, план дает возможность определение ниш, куда может вкладывать частный инвестор. Мы проводим инвентаризацию инфраструктуры нашей отрасли. Ознакомившим с планом, любой гражданин или инвестор поймет, в чем нуждается отрасль - строительстве медучреждений, их ремонте или улучшении менеджмента. План мы планируем до конца февраля завершить и разместить для обсуждения на сайте МЗ РК. Частный сектор сможет планировать свои ресурсы и выходить с предложением по совместному улучшению отрасли, в том числе через частные финансовые инициативы», - подытожил А. Кинаятов.

По данным Министерства здравоохранения РК, по итогам января-декабря 2017 года объем инвестиций в сферу здравоохранения составил 91,4 млрд. тенге и вырос к аналогичному уровню 2016 года на 43,5%, что является одним из высоких показателей среди отраслей экономики Казахстана. Доля частных инвестиций увеличилась на 90% (с 23,3 до 44,2 млрд. тенге) к уровню 2016 года.

Кроме этого, министерством были внесены изменения в правила закупа медицинской техники в части внедрения механизма проведения экспертизы стоимости и оптимальных технических характеристик медицинской техники, обязательного сервисного обслуживания, внедрение информационной системы для онлайн мониторинга использования медтехники. Теперь приобретение медицинской техники будет осуществляться через механизмы государственно-частного партнёрства, лизинга и отсрочки платежа.