Казахстанцы в январе 2018 года купили больше автомобилей чем в прошлом году

По итогам первого месяца 2018 года наметилась динамика регистрации автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

В течение января 2018 года органами адмполиции поставлено на учет 88 551 автотранспортных средств, что на 12,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 84 013 ед. пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 11,1% выше показателя годичной давности (75 612 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 4 538 ед., что на 36,6% выше значения 2017 года.

Свыше двух третей (68,2%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в январе 2018 году, составила техника в возрасте старше 10 лет.

Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (38,1% или 32 009 ед.), от 11 до 20 лет - 30,1% (25 262 ед.), от 4 до 7 лет - 21,3% (17 895 ед.), от 8 до 10 лет - 5,8% (4 909 ед.), от 1 года до 3 лет - 3,3% (2 760 ед.), в возрасте менее 1 года - 1,4% (1 178 ед.).

Статистика свидетельствует об устойчивой тенденции старения отечественного автопарка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 34,9% до 38,1%, а доля транспортных средств в возрасте от 1 года до 3 лет - сократилась с 7,7% до 3,3%.

Наибольшее число вторичных регистраций по результатам января 2018 зафиксировано в Южно-Казахстанской (13 823 ед.) и Алматинской областях (12 607 ед.), г.Алматы (10 227 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (6 856 ед.; 21,4%), следом расположились Южно-Казахстанская (5 874 ед.; 18,4%) и Жамбылская области (2 546 ед.; 8%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года зарегистрировано в гг.Алматы (249 ед.; 21,1%), Астане (190 ед.; 16,1%) и Атырауской области (91 ед.; 7,7%).