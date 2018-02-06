В Алматы отремонтирована 171 улица и 6 мостов

На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы состоится брифинг с участием руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Исахова Максут Пернебаевича. В ходе брифинга руководитель управления рассказал о развитии дорожной и транспортной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

По информации М.Исахова, в 2017 году завершены работы и введен в эксплуатацию 2 участок по пробивке ул. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города. Введен в эксплуатацию объект «Транспортная развязка на пересечении ул. Бокейханова – ул. Северное кольцо».

В Алатауском районе было построено 10,9 км дорог и в Наурызбайском районе - 17,335 км. Проведен средний ремонт на 171 улицах, протяженностью 147 км. Охвачено капитальным ремонтом 6 мостов и ул. Байтурсынова, а также продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Жандосова. Текущим ремонтом дорог отремонтировано более 230 000 м2 асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города, - сказал он.

Так же он, отметил, что разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), включающая в себя комплекс рекомендательных мероприятий до 2023 года, направленные для развития транспортной инфраструктуры города, часть которых уже нами реализована в 2017 году.

Запущены выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Отегена батыра, Кабдолова и по проспекту Алтынсарина, с доведением общей протяжённости до 101,5 км. С введением выделенных полос увеличилась средняя скорость движения подвижного состава в 1,5 раза, а пассажиропоток - на 30%.

В целях увеличения пропускной способности и снижения конфликтных точек на перекрестках организовано одностороннее движение на улицах Курмангазы и Шевченко протяженностью 8 км. Введен запрет на парковки на 8 центральных улицах протяженностью 10 км (ликвидировано 200 парковочных карманов). Организованы платные парковки на 747 земельных участках, с общим количеством 10000 машиномест. В 2018 году планируется довести до 15000 мест, - проинформировал он.

Администрирование только 10% улиц города позволило снизить нагрузки на улично-дорожную сеть, ликвидировать теневой оборот, увеличить в 5 раз выплаты в бюджет и оборачиваемость парковок, - подытожил Максут Пернебаевич.

Фото с сайта motor.kz