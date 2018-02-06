В Алматы будут контролировать военнослужащих, имеющих личный автотранспорт

При неоднократных правонарушениях контракт с военнослужащим будет расторгнут.

В Алматинском филиале РГКП военно-технической школы Минобороны прошла итоговая годовая конференция, сообщает Zakon.kz.

С анализом дорожно-транспортных происшествий за отчетный период выступил начальник отдела военной автомобильной полиции ОВП АРГ майор Е. Шынсерикулы. При этом с места поднимали каждого военнослужащего, совершившего ДТП, и проводили с ними разъяснительную работу.

Перед руководством частей поставлена задача - контролировать личный состав военнослужащих, имеющих личный автотранспорт. Доведено и то, что если военнослужащий будет иметь пять и более административных правонарушений, где будет доказана его вина, то командиры частей имеют полное право расторгнуть с ним контракт.

- Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный порядок, - отметил военный прокурор Алматинского гарнизона полковник Т. Саткен. - Беспорядок и ощущение вседозволенности создают почву для более серьезных преступлений. Военная прокуратура, осуществляя надзор за законностью административного законодательства и профилактикой правонарушений, будет проявлять нулевую терпимость ко всякого рода правонарушениям.

Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью. Распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, выброс мусора, нарушения общественного порядка и другие мелкие правонарушения должны искореняться, подчеркнули участники конференции.