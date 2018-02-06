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В Алматы создан велокоридор протяженностью 68 км

6 февраля 2018, 13:23

Построены велодорожки от мкр. «Орбита» до Зеленого базара.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Максута Исахова, запущены велосипедные дорожки на 13 улицах Алматы протяженностью 21 км., передает Zakon.kz.

«Раньше в городе велодорожек было очень мало и они были разрозненные, то есть не были соединены между собой. В текущем году мы сделали большой велокоридор, который начинается от мкр. «Орбита» до Зеленого базара», - подчеркнул он в своем докладе.

Кроме того, в Алматы уже установлено 200 велостанций на 1730 велосипедов. Общая протяженность велодорожек составляет 68 км. Таким образом, в городе создается полноценная инфраструктура для передвижения на велосипеде.

Маршрутная сеть города Алматы достигла 109 маршрутов (из них 101 автобусных, 8 троллейбусных), где работают 16 перевозчиков, в т.ч. метро. Регулярность перевозок составляет на сегодняшний день, по автобусным маршрутам 80 %, по троллейбусным маршрутам 100 %.

В рамках развития транспортной инфраструктуры были закуплены 479 автобусов разной вместимости, в том числе ТОО «Алматыэлектротранс» - 388 единиц подвижного состава и частными перевозчиками закуплено 111 единиц,-рассказывал он.

По словам руководителя, по итогам 2017 года общественным транспортом города Алматы перевезено 220 млн. человек, что на 20,6 % больше, чем в 2016 году.

Доход от транзакций составил 13 млрд. тенге. Рост транзакций и доходов связан с введением дифференцированного тарифа в общественном транспорте, что послужило стимулом для пассажиров к использованию электронного вида оплаты. Таким образом, из теневого оборота было выведено около 23,5 % выручки перевозчиков.

Установлено 500 остановочных павильонов за счет местного бюджета, а также 207 остановочных павильонов за счет инвесторов, из них по итогу 2017 года установлено 177 павильонов, - подытожил Максут Исахов.

Фото с сайта vlast.kz


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