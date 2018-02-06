Уроки, извлеченные из главного проекта здравоохранения.

5 причин реформировать межведомственное взаимодействие в Казахстане

Гулайхан Кубаева

Ни для кого не секрет, что 2017 год запомнится для казахстанцев попыткой введения обязательного социального медицинского страхования. Это нововведение вызвало много критики, и в итоге было приостановлено, несмотря на то, что реформа находилась уже на стадии реализации.

Оказалось, что система сбора взносов с неформально самозанятого населения еще недоработана, отсутствовала единая позиция государственных органов, ответственных за проработку. Более того, основные этапы внедрения не были согласованы между основными заинтересованными сторонами.

Данная ситуация выявила важный системный пробел в системе гос.управления Казахстана - отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия в разработке и реализации госпрограмм.

Госпрограммы являются документами межсферного и межведомственного характера, определяющими цели, задачи и ожидаемые результаты по приоритетным стратегическим направлениям развития страны.

За реализацию реформ в сфере здравоохранения Казахстана, помимо Министерства здравоохранения, ответственны дополнительно 13 госорганов. Соответственно, реализация реформ зависит от сглаженной работы ведомств, при условии эффективной координации со стороны Министерства здравоохранения.

В чем же заключаются основные проблемы межведомственного взаимодействия в стране?

1. Искаженное понимание концепции «межведомственного взаимодействия».

Автор провел опрос среди специалистов министерств на темы «межведомственное взаимодействие» и «межведомственная координация». Примечательно, что некоторые респонденты не всегда понимали в чем состоит вопрос.

Только один респондент знал, как можно измерить эффективность межведомственной координации и взаимодействия соисполнителей госпрограммы здравоохранения.

Разные исполнители имеют различное понимание регулирования межведомственной координации в рамках реализации программы.

К примеру, специалист Министерства труда и социальной защиты указывал на закон «О правовых актах,» в то время как представитель Министерства здравоохранения ссылался на приказ Министра национальной экономики.

Ранее проведенные социологические исследования в Казахстане выявили низкий уровень понимания и ответственности исполнителей в реализации межсекторального подхода, и то, что непрофильные организации недостаточно ответственно относятся к выполнению мероприятий программы здравоохранения.

Следовательно, необходимо разработать единую концепцию «межведомственного взаимодействия» для всех исполнителей госпрограмм. Должны быть описаны определение, миссия, цель межведомственного взаимодействия в рамках госпрограмм, индикаторы оценки эффективности и практики межведомственной координации.

2. Отсутствие механизмов межедомственного взаимодействия.

Единственный документ, регулирующий межведомственное взаимодействие в рамках госпрограмм - это приказ Министра национальной экономики Казахстана «О некоторых вопросах системы госпланирования в Республике Казахстан».

Но документ не разбирает детальные обязательства исполнителей и порядок межведомственного взаимодействия. Это приводит к низкому уровню ответственности за определенные направления программы исполнителями. Нормативно-правовой акт должен описывать инструменты межведомственной координации, регулярность и условия встреч исполнителей.

3. Негибкость сроков согласования.

На данный момент, на согласование проектов госпроектов дается 1 месяц вне зависимости от масштаба реформ. Проведение объективной оценки рисков предложенных механизмов, широкая огласка в СМИ о потенциальной программе и возможном росте государственных затрат требует большего времени.

Продление сроков согласования может поспособствовать выявлению возможных осложнений на ранних этапах разработки госпрограмм. Поэтому, необходимо разрешить продлевать сроки согласования, в случае необходимости.

4. Отсутствие четких функций исполнителей.

План мероприятий программы здравоохранения не дает четкого разграничения ответственности каждого из 13 исполнителей по реализации задач. К примеру, за «Совершенствование действующего законодательства в целях внедрения системы ОСМС» ответственны 4 государственных органа. Но не определены отдельные задачи на каждого исполнителя.

Существует риск того, что по результатам программы, будет сложно ожидать определенных достижений работы от каждой организации. И даже в случае провала, сложно будет определить, чьи именно задачи не были выполнены.

Отсутствие определенных задач, снижает стимул исполнителей четко планировать и соответственно реализовывать мероприятия. На втором году реализации программы, внедрение системы ОСМС откладывалось уже 2 раза в связи с недоработанной системой сбора взносов с неформально самозанятого населения, ответственность за проработку которой была распределена между Министерством финансов, Министерством здравоохранения и Госкорпорацией «Правительство для граждан» и другими стейкхолдерами госсектора.

Соответственно, план мероприятий должен отображать отдельные функции и ожидаемые результаты от каждого исполнителя в рамках определенных сроков.

5. Отсутствие единой информационной системы (ЕИС) госорганов в реализации госпрограммы для более налаженной работы разных ведомств.

Между ведомствами отсутствуют практика регулярного взаимодействия, согласования и обсуждения общих проектов. Это отражается на эффективности реализации программы и нередко приводит к дублированию мероприятий и возможным пробелам. Очевидна необходимость внедрения ЕИС, в роли платформы подотчетности и взаимного информирования исполнителей о деятельности в рамках общих проектов.

Внедрение ЕИС поспособствует к более тесному взаимодействию государственных органов без необходимости бюрократических проволок, экономии времени, к более тесному и неформальному сотрудничеству между ведомствами.

Международный опыт отмечает важность хорошо налаженных коммуникаций между исполнителями, а наиболее оптимальным решением эффективных коммуникаций на данный момент является создание ЕИС.