В ДУМК утверждают стандарты продукции халал
Для более точного определения состава продукции, нужно проводить ДНК-анализ.
О механизме выдачи сертификатов на соответствие продукции халал рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов, сообщает МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день Духовное управление мусульман Казахстана занимается этим вопросом. Уже утвержден ряд стандартов на продукцию и на процессы, на халал-продукцию, ведется работа совместно с малазийским департаментом, который утверждает подобные стандарты. За основы взят малазийский опыт», - сказал Галымжан Дугалов на пресс-конференции в Правительстве.
По его словам, подобное решение было принято совместно с Министерством по делам религий и гражданской обороны.
«Со стороны государства было принято решение совместно с Министерством по делам религий и гражданской обороны о том, что мы не будем принимать национальные стандарты на халал-продукцию. Их будет утверждать Духовное управление мусульман Казахстана. На сегодняшний день при ДУМК есть соответствующая организация, которая занимается вопросами определения, освидетельствования данных товаров», - рассказал Дугалов.
Он также добавил, что для более точного определения состава продукции, нужно проводить ДНК-анализ.
«Мы проводим работу по внедрению с учетом международного опыта халал-стандартов в Казахстане. Требуется помимо стандартов проводить правильные испытания в лабораториях. Эти лаборатории могут быть у нас быть аккредитованы и на уровне ДНК проводиться соответствующее испытание и исследования», - заключил Дугалов.
Фото: www.inform.kz
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