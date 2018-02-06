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В ДУМК утверждают стандарты продукции халал

6 февраля 2018, 13:42

Для более точного определения состава продукции, нужно проводить ДНК-анализ.

О механизме выдачи сертификатов на соответствие продукции халал рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов, сообщает МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Духовное управление мусульман Казахстана занимается этим вопросом. Уже утвержден ряд стандартов на продукцию и на процессы, на халал-продукцию, ведется работа совместно с малазийским департаментом, который утверждает подобные стандарты. За основы взят малазийский опыт», - сказал Галымжан Дугалов на пресс-конференции в Правительстве
.

По его словам, подобное решение было принято совместно с Министерством по делам религий и гражданской обороны.

«Со стороны государства было принято решение совместно с Министерством по делам религий и гражданской обороны о том, что мы не будем принимать национальные стандарты на халал-продукцию. Их будет утверждать Духовное управление мусульман Казахстана. На сегодняшний день при ДУМК есть соответствующая организация, которая занимается вопросами определения, освидетельствования данных товаров», - рассказал Дугалов.

Он также добавил, что для более точного определения состава продукции, нужно проводить ДНК-анализ.

«Мы проводим работу по внедрению с учетом международного опыта халал-стандартов в Казахстане. Требуется помимо стандартов проводить правильные испытания в лабораториях. Эти лаборатории могут быть у нас быть аккредитованы и на уровне ДНК проводиться соответствующее испытание и исследования», - заключил Дугал
ов.

Фото: www.inform.kz


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