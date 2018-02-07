Громкое дело о ДТП с Infiniti передали в суд

Уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автомобиля марки Infiniti, произошедшем в ноябре прошлого года в Астане возле ТРЦ «Керуен», принято к производству судом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник районным судом №2 Есильского района было принято постановление о принятии к производству и проведении предварительного слушания уголовного дела по обвинению Болата Молдагалиева в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статьей 347 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Начало предварительного слушания по данному делу назначено на 13 февраля 2018 года на 10:00 часов дня, состоится оно в форме открытого судебного заседания. Судебное разбирательство планируется провести с участием подсудимого, защитников, потерпевшей, государственного обвинителя и следователя.

При этом мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке в суд была оставлена без изменения. Уголовное дело будет рассматривать судья районного суда №2 Есильского района Канат Дуйсембиев.

Напомним, 12 ноября возле ТРЦ «Керуен» произошло ДТП с наездом на пешеходов - одна из них, Асель Рымханова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель Infiniti Болат Молдагалиев повредил несколько припаркованных машин. Инцидент сразу же вызвал широкий резонанс. В органах внутренних дел заявили о том, что по данному факту ведется расследование.

Впоследствии виновник ДТП Болат Молдагалиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором попросил прощения у пострадавших и заявил, что болен эпилепсией. 9 января прокуратура города Астаны в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа» сообщила о том, что на тот момент дело находилось на стадии экспертизы - перед Новым годом была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

«В результате эксперты вынесут свое решение по водителю. Будут рассмотрены все его доводы, также станет ясно, говорит ли он правду. Думаю, экспертиза должна быть закончена в течение января», - отметили в столичной прокуратуре.

23 января стало известно о том, что полицией Астаны было завершено досудебное расследование по делу о ДТП с участием автомобиля марки Infiniti, произошедшего в ноябре прошлого года возле ТРЦ «Керуен». Материалы данного уголовного дела в порядке статьи 300 Уголовно-процессуального кодекса РК были направлены в прокуратуру в целях их дальнейшей передачи в суд.

Фото с сайта inform.kz