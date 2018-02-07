Казахстанцы записали видео в поддержку олимпийцев

В сети появилось видео в поддержку Олимпийской сборной Казахстана, которой предстоит выступить в южнокорейском Пхенчхане.

Короткий, но зрелищный ролик записан на ледовом катке недалеко от спорткомплекса "Казахстан" в Астане.

Герои видео — молодые казахстанцы и юные хокеисты, вырисовывающие красивые фигуры на льду с флагом страны.

"Дорогие казахстанцы, от имени всех казахстанцев желаем сборной Казахстана удачного выступления на олимпиаде в Южной Корее. Чемпионства, вперед к олимпийской вершине, вперед Казахстан", — скандируют участники патриотического видео на государственном языке.

В национальном олимпийском комитете Казахстана поблагодарили активистов-болельщиков за поддержку сборной страны и пригласили их на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхан поддержать казахстанских спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля текущего года в южнокорейском городе Пхенчхан. Планируется, что в зимних играх примут участие около 2 900 спортсменов, представляющих 95 национальных Олимпийских комитетов. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах.

От Казахстана 46 атлетов готовы побороться за звание сильнейших. На счету спортсменов 57 олимпийских лицензий по девяти видам спорта.

Фото © Sputnik / Рамиль Ситдиков. Источник: Sputnik Казахстан