Опубликованы сведения о доходах Путина за шесть лет

Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

Общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей (217 878 979 тг), говорится в опубликованной на сайте ЦИК декларации.

Среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках.

У Путина открыто 13 счетов в банках на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля (78 234 903 тг). Кроме того, ему принадлежат 230 акций банка "Санкт-Петербург".

Из недвижимого имущество на Путина зарегистрированы квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 и 18 квадратных метров соответственно. Кроме того, в бессрочном пользовании у президента квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метра.

Путин также владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Во вторник после проверки предоставленных подписных листов и других документов Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

Фото © РИА Новости / Максим Блинов. Источник: РИА Новости