В Казахстане сокращается количество детских домов

Это происходит благодаря тому, что их воспитанники обретают семьи.

Благодаря реализации государственной программы количество детских домов в Казахстане значительно сократилось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Воспитанники обретают семьи патронатные и гостевые. Непростой путь приёмных родителей выбирают всё больше казахстанцев.

17-летний Евгений Коротько живет в Костанайском областном детском доме уже 9 лет. Он помнит время, когда внимания воспитателей на всех ребят не хватало. Теперь ситуация ровным счётом противоположная. Из-за недостатка воспитанников детский дом закрывают. А оставшиеся пока будут жить со своими сверстниками в Рудненском детском доме. Само здание Костанайского областного детского дома хотят передать в пользование специализированной школы-интернату интернет-технологий.

Евгений Коротько, воспитанник Костанайского областного детского дома:

«Когда я сюда поступил, нас примерно было 260 человек. Тогда были очень большие группы, по 30 человек в каждой группе, воспитателям было сложно, нам было сложно, потому что каждому не уделялось столько времени, сколько ты хочешь. Сейчас нас всего 52 ребенка находится в детском доме».

Связано это с тем, что всё больше мальчишек и девчонок обретают родителей и семьи. Так, Гульжаухар Тулегенова вместе с мужем воспитывает девятерых детей. Все они из детских домов. Взять их на воспитание 14 лет назад подтолкнуло желание их родного ребёнка: мальчик мечтал о сестрёнке.

Опека, попечительство, патронат, гостевая или приёмная семья - все это со временем должно прийти на смену детским домам. В стране активно сокращается их число и растёт количество родителей, взявших детей к себе на воспитание.

Например, в Акмолинской области их усыновляют целыми посёлками. В опустевшем ауле Кошкарбай возникла угроза закрытия школы. Большая часть молодёжи переехала вместе с семьями в столицу. Сейчас там осталось около двухсот жителей. Для полной комплектации школьных классов катастрофически не хватало учеников. Чтобы дети продолжали получать знания в своей школе, а не в соседнем районе, сельчане решили посадить за парты местных детдомовцев. Они взяли на воспитание 11 мальчиков и девочек.

Воспитанников детских домов сейчас устраивают в семьи. Государство активно стимулирует патронатных воспитателей. Ежемесячно опекуны, попечители и приемные родители получают пособия в размере до 10 МРП - 24 500 тенге. При усыновлении единовременно оказывается помощь в размере 75 МРП, или 185,5 тысяч тенге.