«Снежные Барсы» не смогли победить «Сибирских Снайперов» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска, передает sports.kz.

В первом периоде новосибирец Семён Сухов открыл счет. Во второй двадцатиминутке Никита Михайлов из «Сибирских Снайперов» удвоил преимущество гостей, но Ернар Мусабаев из «Снежных Барсов» отквитал одну шайбу. В третьем отрезке игры Семён Сухов, Павел Ткаченко (дубль) и Александр Молофеев поразили ворота хозяев, ответил им одной шайбой Азиз Сейтанов.

9 февраля в Астане «Снежные Барсы» сыграют с новокузнецкими «Кузнецкими Медведями».

«Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Шайбы:

0:1 — 16:00 Сухов (Шульга, Михайлов). В большинстве

0:2 — 22:03 Михайлов (Шульга, Артёмов). В большинстве

1:2 — 33:25 Мусабаев (Мельников, Сергеев). В большинстве

1:3 — 43:48 Сухов (Шульга). В равенстве

1:4 — 46:34 Ткаченко (Молофеев, Артёмов). В большинстве

1:5 — 48:14 Ткаченко (Волков, Артёмов). В равенстве

1:6 — 52:55 Молофеев (Михайлов, Ткаченко). В большинстве

2:6 — 54:44 Сейтанов (Мухаметов). В равенстве

Вратари: Каратаев 00:00 — 48:47, Сайхан 48:47 — 60:00 — Шмаков

Штраф: 26:24 (8:10, 8:10, 10:4).

Фото с сайта sports.kz