Ученые обнаружили древнюю паукообразную "химеру"

Ученые обнаружили нового представителя паукообразных, жившего порядка ста миллионов лет назад. О находке они рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Необычное существо было найдено в янтаре из отложений мелового периода на севере Мьянмы. На вид оно напоминает современных пауков, но отличается от них наличием длинного хвоста. "Он нужен для того, чтобы ощупывать предметы. Длинные упругие хвосты обычно нужны животным именно для этого", — пояснил один из авторов исследования, профессор Канзасского университета Пол Селден.

Новый вид получил латинское название Chimerarachne yingi в честь Химеры — чудовища с головой льва, телом козы и хвостом в виде змеи из мифов Древней Греции.

Ранее Селден и его коллеги описали более ранних членистоногих — они жили в девонском и пермском периодах — около 380 и 290 миллионов лет назад соответственно. Они были очень похожи на Chimerarachne yingi, но еще не имели паутинных бородавок.

Two studies of the Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi preserved in amber document a key transition in spider evolution https://t.co/rDmrWGyvV8 https://t.co/6yc8qRfbfp pic.twitter.com/ysVCB3uV5P