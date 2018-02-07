Для выбора СНР с использованием фиксированного вычета нужно подать уведомление

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в соответствии со статьей 679 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года выбор специального налогового режима при соответствии условиям его применения, установленным для каждого такого режима, осуществляется в том числе при переходе на другие специальные налоговые режимы - в уведомлении о применяемом режиме налогообложения по форме, установленной уполномоченным органом.

Налогоплательщик, за исключением вновь образованного, вправе при соответствии условиям применения перейти на специальный налоговый режим, в том числе с использованием фиксированного вычета - с общеустановленного порядка налогообложения, других специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса, а также со специальных налоговых режимов для производителей сельскохозяйственной продукции.

В связи с чем, доводим до сведения налогоплательщиков, что уведомление о применяемом режиме налогообложения на применение СНР с использованием фиксированного вычета налогоплательщики вправе представить на бумажном носителе по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 637, до внесения изменений в приказ, с последующим их внесением в информационные системы управлениями государственных доходов.