К 11 годам приговорили сельчанина за убийство 80-летней бабушки в ЗКО

Подсудимый взял с комода 4800 тенге и ноутбук, закрыл дом на замок и ушел, оставив женщину умирать.

В ЗКО 56-летний Максут Исмагулов убил свою знакомую из-за того, что та не дала ему денег на спиртное, передает Zakon.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Вчера, 6 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки Малаевой в поселке Новенький Зеленовского.

Как сообщил судья Бахыт Ермаханов, вечером 23 августа 2017 года подсудимый пришел к погибшей домой и стал просить занять денег на алкоголь, однако последняя ответила отказом.

«Исмагулов перепрыгнул через забор, но хозяйка пыталась его выгнать. В это время подсудимый взял с земли палку, кинул в Малаеву и попал ей в голову. От удара женщина упала. Исмагулов затащил ее волоком в дом, несколько раз ударил пенсионерку по голове этой же палкой и нанес удары по телу руками и ногами. После этого он одел перчатки, оттащил женщину в другую комнату и накрыл ковром», — пояснил судья.

Дальше подсудимый взял с комода 4800 тенге и ноутбук, закрыл дом на замок и ушел, оставив женщину умирать.

На суде Максут Исмагулов свою вину не признал, заявив, что в тот день пил, и его спящего подобрали трое парней на черной машине на трассе между поселками Новенький и Переметное.

«Со слов подсудимого, парни отвезли его в поселок и остановили машину недалеко от дома, где жила Малаева. Он с двумя незнакомцами остался в машине и пил, а один из парней ушел. Когда он вернулся, то Исмагулова отвезли на мост в районе поселка Деркул и сказали, чтобы все взял на себя и подумал о своих родных. 27 августа Исмагулов был задержан в районе поселка Зачаганск, где проживает его сестра», - рассказал Бахыт Ермаханов.

Суд постановил признать Максута Исмагулова виновным в совершении преступления, согласно статьям «Убийство» и «Кража» и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также осужденный обязан выплатить 2 млн тенге дочерям убитой Малаевой в качестве морального ущерба.

Кроме того, судья вынес частное постановление в адрес прокуратуры области и ДВД ЗКО о том, что подсудимому помимо кражи денег и ноутбука вменялась и кража золотых серег, которые пропали с погибшей.

«На видео, которое было снято на месте преступления, на трупе были одеты серьги из желтого металла. Позже дочь погибшей заявила, что они пропали. В вещественных доказательствах серьги не были прописаны. Довожу до сведения прокуратуры ЗКО и ДВД ЗКО данный факт и прошу разобраться в ситуации, по какой причине следственные органы описали данное украшение и установить дальнейшую их судьбу», — зачитал председательствующий судья.

Стоит отметить, что осужденный ранее судим не был. Родные намерены обжаловать приговор суда первой инстанции.

Фото: Мой ГОРОД