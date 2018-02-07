Жители Балхаша стали чаще разводиться

При этом младенческая смертность снизилась на 30,9 процентов.

Тенденцию разводов фиксируют органы статистики города Балхаш Карагандинской области, что негативно отразилось на показателях рождаемости, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, рождаемость населения снизилась на 9 процентов, на что повлияло снижение количества браков на 11,2 процента и рост количества разводов на 13,8 процентов за последние три года», - заявил аким Балхаша Александр Аглиулин на отчетной встрече с населением.

При этом младенческая смертность снизилась на 30,9 процентов. Произошло это за счет улучшения материально-технической базы больниц и поликлиник города.

Чтобы молодежь более ответственно подходила к вопросу создания семьи, в вузах и средне-специальных учреждениях проводятся встречи психологов с молодежью. Также приходят к молодым людям супружеские пары, прожившие совместно по 20-30 лет, и делятся секретами семейной жизни. Эти мероприятия нацелены на повышение уровня информированности будущих супругов в области семьи и брака, что должно привести к снижению числа разводов в молодых семьях и уменьшению количества детей, воспитывающихся в неполных семьях.

На республиканском форуме «Молодежь за традиционные ценности» аким Карагандинской области Ерлан Кошанов призвал молодые семьи не разводиться. Аким отметил, что «в генетическом коде нации нет понятия «развод».





Фото: life.ru