В Астане определены 27 потенциальных участков подтопления

За последние три года на ликвидацию последствий подтоплений страна потратила 57,5 миллиардов тенге.

Депутаты Мажилиса еще в конце января направили запрос с напоминанием о том, что сейчас самое время начинать подготовку к приходу большой воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали, что начнут противопаводковые работы в третьей декаде февраля. В ведомстве сослались на то, что ждут прогнозы от «Казгидромета». Их пока нет. Тем временем, депутаты Мажилиса подсчитали, что за последние три года на ликвидацию последствий подтоплений страна потратила 57,5 миллиардов тенге.

"По итогам прошлогодних наводнений руководство КСЧ МВД заверяло, что все необходимые выводы сделали, и все мероприятия по предупреждению разрушительных паводков будут приниматься заблаговременно. В этой связи депутатская фракция ДПК «Акжол» несмотря на чрезвычайную занятость спасательных служб, считает возможным напомнить о необходимости планирования и подготовки упреждающих мероприятий", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции «Ақ жол» Берик Дюсембинов.

Тем временем, власти Астаны полностью исключают возможность подтопления. Во-первых в столице снега в этом году почти в два раза меньше - вывезено чуть больше полутора миллионов кубов снега, против 3 миллионов кубов в 2017. А, во-вторых, уже определены 27 потенциальных участков подтопления.

"Особое внимание - жилой массив Ильинка, район Казмашаппаратуры, Нового Талдыколя, нового ж/д вокзала и аэропорта. Сейчас работы начались по укреплению дамб в жилом массиве Ильинка, по восстановлению дамб, по руслу реки Ишим", - сообщил зам. руководителя Управления коммунального хозяйства г. Астана Игорь Алексеев.

В Комитете по водным ресурсам Минсельхоза создали противопаводковую комиссию. Мобильные группы уже дежурят на крупных реках и плотинах Акмолинской и Карагандинской областей. Завезены материалы для укрепления дамб.

Фото: Казинформ