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Новую схему отъема автомобиля выявили в суде Астаны

7 февраля 2018, 07:21

Установлено 16 эпизодов преступлений, заключающихся в мошеннических действиях.

Астанчанин обратился в суд с иском о признании сделки о купле - продаже авто недействительной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Мужчина обратился в Есильский районный суд города Астаны с иском о признании сделки недействительной и истребовании автомобиля. Так, он имел в собственности автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», которым обманным путем незаконно завладел его знакомый - гражданин Ш. Тот предложил истцу вложить сумму стоимости его автомобиля на покупку кинооборудования, после чего якобы можно было получить удвоенную сумму. Пользуясь согласием хозяина машины, он пригласил другого своего знакомого в спецЦОН для оформления сделки о купле - продаже. Новый хозяин авто впоследствии перепродал его.

Приговором районного суда №2 Есильского района города Астана установлено 16 эпизодов преступлений, заключающихся в мошеннических действиях Ш.

Решением суда сделка истца о купле - продаже авто признана недействительной. При этом в части истребований автомобиля судом отказано, отметили в пресс-службе суда. Решение вступило в законную силу.

Фото: MTV.com


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