Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видеотрансляцию с автомобиля Tesla, который ранее ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли, пишет РИА Новости.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O