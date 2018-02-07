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Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

7 февраля 2018, 07:41

Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, после чего начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите.

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видеотрансляцию с автомобиля Tesla, который ранее ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли, пишет РИА Новости.

"Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите Земли", — написал Маск.

Речь идет о спортивном автомобиле Tesla Roadster, который был выведен на орбиту в ходе первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy. За рулем машины находится манекен в скафандре. По задумке, Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, после чего начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите.

Первый старт ракеты Falcon Heavy состоялся во вторник в 15.45 по восточноамериканскому времени (23.45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.Первый пуск был осуществлен с ранее использованными ускорителями.

Фото: скриншот


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